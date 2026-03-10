Es tendencia:
Hasta Daniella Chávez se mete al baile por la crisis del arbitraje: “Iré en pelota a reclamar a la ANFP”

A la modelo se le soltó la cadena en la red social X, acusando que la ANFP ayuda a un equipo en especial y por eso irá a Quilín a protestar.

Por Felipe Escobillana

Daniella Chávez está molesta con el arbitraje chileno
El arbitraje chileno está tan ensuciado que hasta la modelo Daniella Chávez reclamó contra lo que está sucediendo. Todo a raíz de que esta fecha no expulsaron a Cristián Cuevas, de Universidad Católica, ante O’Higgins, elenco del cual es hincha.

Sin tener ninguna prueba contundente, disparó justamente contra la UC, especulando que tiene una ayuda especial desde la ANFP .

“Los árbitros en Chile y la ANFP creo que designaron a su campeón. (Juan) Tagle quiere celebrar un campeonato en estadio nuevo y se lo quieren conceder cueste lo que cueste”, manifestó de entrada en su cuenta X.

Añadió que “se nota mucho la ayuda a un equipo en especial. El fútbol está podrido y ¿cuándo se va Milad? Nos dejó afuera de los últimos mundiales, últimos en clasificatorias, deudas y el peor torneo de la región”.

Los posteos de Daniella Chavez contra la ANFP y el arbitraje

Daniella Chávez promete ir desnuda a reclamar a la ANFP

La modelo Playboy luego metió al baile la polémica mano no cobrada a favor de Universidad de Chile, en el duelo ante la U. de Concepción en el Estadio Nacional.

“El fútbol en gran parte depende de la confianza de un equipo en ellos mismos, Pero si un árbitro ladrón llega y caga el trabajo de la semana, ¿no hay consecuencias para él?”, admitió.

“Cagaron a O’Higgins que pasó más piola porque ganó, jodieron hoy a la U. Ayer a Cobresal. ¡El arbitraje es una mierda mientras todos nosotros lo sigamos permitiendo!”, reclamó airada.

De hecho dice que protestará desnuda en Quilín. “Iré en pelota afuera de la ANFP a protestar contra el arbitraje basura que nos tienen y para que Milad se vaya. Nadie protesta no se hace nada contra estos personajes nefastos del fútbol. Weón nos deja fuera de mundiales, últimos en clasificatoria, endeudados y el payaso sigue como si nada”, sentenció.

