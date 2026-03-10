Rodrigo Ureña ya había tenido experiencia en dos clubes de Colombia antes de su exitosa estadía en Universitario de Lima que lo llevó de vuelta a la capital cafetalera: hoy en día, el volante central chileno milita en Millonarios, donde es un bastión indiscutido del mediocampo.

De hecho, Ureña tuvo participación importante en la victoria del elenco azul sobre el Deportivo Cúcuta. Asistió al Tucu Contreras, quien anotó otro golazo y fue vitoreado como un héroe por la hinchada del Famoso Millos. Aunque no fue tan fácil abrir la cuenta en ese duelo.

Así lo reconoció Ureña. “Obviamente el profe arregló un par de cosas, fue muy concreto a la hora de decirnos lo que quería y necesitaba. La autocrítica nuestra es que nos faltó tener un poco más el balón, rotarlo y hacer lo que hicimos el segundo tiempo”, dijo el jugador surgido en la Unión Española sobre la charla del entrenador argentino Fabián Bustos.

“Generamos mucho más y fuimos influyentes en el juego. Eso nos pedía el profe”, aseguró Ureña sobre las exigencias del DT, quien figuró en la lista de nombres que la Universidad de Chile analizó para reemplazar al argentino Gustavo Álvarez con la elección final de Francisco Meneghini.

Rodrigo Ureña critica la intensidad del fútbol en Colombia y conocido periodista le da la razón

Rodrigo Ureña quiso comparar el fútbol de Colombia con lo que apreció frente al Atlético Nacional de Medellín, pero en la Copa Sudamericana. “Veníamos de un desgaste importante a mitad de semana”, admitió el chileno, quien se erigió como un talismán de títulos en Universitario de Perú.

Rodrigo Ureña jugó Libertadores contra River Plate. En la foto tranca con Manuel Lanzini, hoy en Vélez. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Son partidos que se juegan a otra intensidad. Acá en Colombia no te dejan meter. Cortan todo el partido, normalmente cobran faltitas y cosas que a nivel internacional no se cobran”, aseguró Ureña, quien tiene vasta experiencia en certámenes internacionales: jugó con Independiente Santa Fe, América de Cali y la U limeña. También debutó con la selección chilena bajo la tutela de Ricardo Gareca.

Rodrigo Ureña ante Luciano Aued en un duelo internacional entre América de Cali y Universidad Católica. (Fernando Vergara – Pool/Getty Images)

Hubo un conocido comunicador que opinó sobre estas palabras. “Faltitas, faltitas. Tiene toda la razón”, dijo Carlos Orduz, quien se hizo muy conocido tras haber sufrido un gravísimo accidente que casi le costó la vida hace cinco años en un estudio de ESPN y en pleno programa.

Así va Millonarios en la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Millonarios suma 14 puntos en 10 partidos y así marcha en la tabla de posiciones del Torneo Apertura en la élite del fútbol colombiano.