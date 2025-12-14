Este mediocampista chileno, una especie de amuleto para ganar títulos, es protagonista del fichaje que remece la interna del campeón de Perú. Se trata de un jugador surgido de las inferiores de la Unión Española que tuvo un paso por Universidad de Chile y fue campeón en Cobresal.

Sí, estuvo en aquel imborrable equipo dirigido por Dalcio Giovagnoli que alzó un histórico título en la primera división del fútbol chileno en 2015. También fue campeón con el Deportes Tolima en Colombia. Y ya suma tres estrellas en su ciclo como volante de Universitario de Deportes en la máxima categoría peruana.

Todas las referencias son para Rodrigo Ureña, un mediocampista que se erigió en un bastión indiscutido de la U limeña, donde fue tricampeón. Sumó 99 partidos en el cuadro crema, donde festejó dos goles y regaló seis asistencias. En las últimas semanas, surgió alguna polémica por sus posibilidades de nacionalización.

Rodrigo Ureña ha disputado casi 100 partidos en la U de Lima.

Y hace rato que se hablaba de un posible traspaso al Millonarios del balompié cafetalero, una competencia que conoce al dedillo: además del Tolima jugó en Independiente Santa Fe y en América de Cali. No sólo tiene harto bagaje en Colombia. Lo hizo en clubes trascendentes.

El chileno Rodrigo Ureña alista su despedida de Perú

El volante chileno Rodrigo Ureña ya había dado pistas de un fichaje fuera de Perú, aunque lo hizo por el camino de la mesura. Dejó que las cosas transcurrieran. Y terminaron con Millonarios y una negociación formal para quedarse con sus servicios.

Serán 600 mil dólares los que cancelará el cuadro albiazul para llevarse a Ureña. La cláusula de salida que tenía estipulada el mediocampista de 32 años, quien debutó por la selección chilena en la derrota de Chile frente a Bolivia en La Paz, el último partido de Ricardo Gareca en la Roja. Es decir, unos 548 millones de pesos chilenos.

El abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares fue quien reveló algo de la trastienda de esta negociación. “Millonarios ejecutó la cláusula y alcanzó un acuerdo para su incorporación. La operación se concretó mediante recisión”, explicó en su cuenta de X.

Allí se reencontrará con un entrenador que supo sacarle un buen nivel: Hernán Torres, quien lo tuvo bajo su tutela en el Deportes Tolima. Allí jugó 45 encuentros con el DT que lo pidió para el Millo. Anotó tres goles y regaló tres asistencias, además de haber dejado huella con su juego recio: registró 13 tarjetas amarillas al cabo de 2 mil 943 minutos.