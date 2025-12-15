El mercado de fichajes en Perú generó un efecto dominó que perfectamente podría dejar con los crespos hechos a Everton de Viña del Mar, cuadro que peleó hasta la última fecha de la Liga de Primera 2025 por evitar el descenso directo. Algo que consiguió a pesar de la derrota contra O’Higgins.

De todas maneras, en los Ruleteros tomaron acciones para conformar el plantel del año entrante. Ya confirmaron que será el argentino Javier Torrente quien conducirá la dirección técnica. El mismo DT que terminó la temporada tras las fallidas experiencias del brasileño Gustavo Leal y el uruguayo Mauricio Larriera.

En ese contexto, había un puesto que tenía un refuerzo inminente: se trata de un volante uruguayo que conoce bien el fútbol chileno. Agustín Álvarez Wallace, quien estuvo durante un año y medio a préstamo en Unión La Calera. Su pase pertenece al Montevideo City Torque.

Agustín Álvarez Wallace disputó 42 partidos en Unión La Calera, donde sumó 3 mil 615 minutos según Transfermarkt. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Parecía todo encaminado, pero la salida casi definitiva de un chileno talismán de títulos en Universitario de Perú le puso freno a todo. Más porque Álvarez Wallace asomó como posible reemplazante de Rodrigo Ureña, quien será contratado por Millonarios de Colombia.

Mercado: Universitario de Perú se interpone al fichaje de Agustín Álvarez Wallace por Everton

Eso sí, Universitario de Perú sólo activó la opción de mercado una vez que se supo lo cerca que estaba de fichar por Everton de Viña del Mar. “El acuerdo sigue muy avanzado”, contó el periodista Diego Peralta, el mismo que había destapado el inicio de las tratativas del charrúa con los Ruleteros.

“Sin embargo, en las últimas horas Universitario de Perú consultó por la situación del jugador. Pese a que no han presentado oferta formal, esto ha demorado su cierre con Everton. Durante el día puede haber novedades concretas”, agregó el citado comunicador en su cuenta de X.

Evidentemente, el interés de un club tan grande como Universitario de Lima puede inclinar la balanza en las pretensiones de Agustín Álvarez Wallace, un mediocampista de 24 años que también tuvo experiencia en Peñarol y en Atlético Nacional de Medellín en Colombia.

Así terminaron Everton y Unión La Calera en la tabla de la Liga de Primera 2025

Unión La Calera fue literalmente un zombie en las últimas fechas de la Liga de Primera y no peleó por nada, mientras que Everton zafó en la jornada 30 de perder la categoría.