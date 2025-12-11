Con una clasificación a Copa Sudamericana una vez más, Palestino sigue dando que hablar con las salidas de su plantel. Primero fue el DT Lucas Bovaglio y luego el atacante Facundo Castro, pero otro referente del equipo se sumó a las partidas.

Se trata de Cristián Suárez. El incombustible “Banana” llegó en 2021 a La Cisterna y de ahí en más no soltó la camiseta de titular hasta este año. Por eso, sorprendió la decisión del club y del jugador de poner fin al vínculo.

Pero como a sus 38 años sigue vigente, el defensa ex U de Chile, Cobreloa y tantos equipos, quiere seguir jugando en el fútbol grande. Es ahí donde asoma una de sus últimas camisetas para un reencuentro, con un interés concreto.

Cristián Suárez busca un “retorno” para 2026

Con miras al próximo torneo, Cristián Suárez apareció como opción firme en Everton de Viña del Mar. El equipo ruletero quiere irse a la segura con nombres conocidos para no volver a sufrir con el descenso.

Suárez en su anterior paso por Everton /Photosport

“Cristián Suárez (38) es uno de los nombres que interesa en Everton para reforzar la defensa. El “Banana” quedará libre tras su paso por Palestino. Javier Torrente lo dirigió en sus pasos anteriores por Everton en 2018 y 2019″, avisó el periodista Diego Peralta.

Justamente, el DT que logró salvar a los viñamarinos de bajar a la B quiere reforzarse con cartas conocidas el 2026. El defensa tuvo pasos por el equipo entre 2016 y 2021, con grandes campañas.

Suárez jugó 25 partidos en total durante la temporada 2025 con Palestino, anotando un gol. En todas sus campañas siempre superó la barrera de 20 duelos disputados, por lo que llega con largo recorrido a su próximo club donde fiche.