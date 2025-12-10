Siguen las salidas en Palestino. Si comenzada la semana se confirmó que el argentino Lucas Bovaglio deja la banca árabe, ahora otro hábil jugador también se despido del club.

Es que pese a la campaña que tuvo clasificación a Copa Sudamericana, en La Cisterna quieren renovar los rostros. Y en ofensiva abundaron los refuerzos esta temporada, donde se esperan masivas salidas.

Fue así que este miércoles 10 de diciembre se confirmó una nueva partida, con aires charrúas. Tras largas temporadas brillando en O’Higgins, potente delantero no logró despegar en el Tino y solo duró un año en el club.

Así despidió Palestino a su delantero

Facundo Castro, puntero derecho con largas campañas en el fútbol chileno, fue oficializado como la nueva salida de Palestino con miras al 2026. El uruguayo jugó poco y nada en el equipo, donde las lesioens afectaron su ciclo.

Facundo Castro dice adiós al Tino/Photosport

Castro llegó como la gran figura a La Cisterna, proveniente del fútbol brasileño, donde había saltado precisamente desde O’Higgins de Rancagua. Pero un irregular año en los árabes le puso fin al ciclo y ahora busca club.

Publicidad

Publicidad

El rápido puntero derecho jugó ocho partidos como titular en Palestino, anotando un gol. Además, la dura competencia en ofeisiva también mermó sus opciones de afianzarse en un equipo plagado de buenos valores en ataque.

Por ahora, el Tino aguarda la oficialización de Cristián “La Nona” Muñoz como su nuevo entrenador. Tras eso, se pondrán de cabeza a renovar el equipo con nuevos rostros para la temporada 2026.