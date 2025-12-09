Es tendencia:
Logró histórica campaña, fue despedido y ahora lanza potente crítica al fútbol chileno: “Muchos gastos…”

Lucas Bovaglio lamentó su salida de Palestino y evidenció una de las causales de su repentino despido.

Por Felipe Pavez Farías

Bovaglio lamentó su salida de Palestino. Todo indica que la "Nona" Muñoz llegará en su puesto
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTBovaglio lamentó su salida de Palestino. Todo indica que la "Nona" Muñoz llegará en su puesto

El final de la Liga de Primera dejó a varios damnificados y uno de los más llamativos se registró en Palestino. El cuadro árabe terminó en el sexto puesto con 49 unidades. Registro que igualó el máximo conseguido en torneos largos y que permitió que el 2026 dispute la Copa Sudamericana. 

Sin embargo, en la dirigencia del cuadro de La Cisterna se decidió por no extender el vínculo de Lucas Bovaglio y fue cesado tras el último duelo en el empate 2-2 ante Huachipato. 

DT argentino Lucas Bovaglio tras despedirse en Palestino: “Trabajamos cuidando la moneda, no con un representante…”

“El club deportivo Palestino agradece a Lucas y a su cuerpo técnico por su calidad humana profesionalismo y por los importantes logros alcanzados desde su llegada en 2024”, indicó el “Tino” en sus redes sociales. 

El descargo de Lucas Bovaglio 

Pero el DT trasandino de 46 años tuvo su derecho a réplica y su primer descargo lo dejó ver en declaraciones con TNT Sports. 

“No es fácil, Palestino viene clasificando con mucha frecuencia a torneos internacionales y se naturaliza como si fuera algo común y simple. Realmente no es sencillo. Para haber conseguido otros objetivos, la institución debería contar con más recursos”, lanzó Lucas Bovaglio tras el empate ante los acereros en La Cisterna. Lo que fue su último encuentro en el cuadro nacional. 

Pero luego volvió a abordar su salida en el programa Tercer Tiempo de la Radio Sucesos de Córdoba. Por lo que además de lamentar su partida, lanzó una potente reflexión sobre lo que ocurre en el fútbol chileno y el nivel de ambición de los equipos. 

“Nos tomó de sorpresa no continuar, todo funcionaba bien”, indicó de entrada. “Clasificamos a Sudamericana, igualamos la mejor marca histórica de Palestino; el club se metió en muchos gastos y acá los clubes son SAD y les interesan mucho los negocios”, sentenció. Por lo que ahora el experimentado adiestrador busca nuevos horizontes. 

