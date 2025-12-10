Se viene la final de la Copa Chile y, por ende, la definición de qué equipo será el último chileno en clasificar a la Copa Libertadores 2025. Este miércoles jugarán por aquel premio, Deportes Limache y Huachipato.

Precisamente, de este último club fue DT uno que hoy hizo noticia a nivel internacional. Si bien no pudo ganar el título intercontinental, Nicolás Larcamón batalló ante el actual campeón de la Copa Libertadores.

Finalmente, Flamengo venció por 2-1 a Cruz Azul, club mexicano del que es técnico, actualmente, Nicolás Larcamón. El argentino tuvo pasado en la banca de Curicó Unido, Deportes Antofagasta y, el ya mencionado, Huachipato.

La particular situación de Nicolás Larcamón

El técnico del Cruz Azul está en medio del ojo del huracán. Esto, por un problema acaecido en la final de la Copa Intercontinental, jugada ante el Flamengo. Todo habría sido un drama con un directivo del cuadro cuate.

Según consignó el medio Récord, todo se habría originado por las constantes filtraciones que sufre el Cruz Azul. “Vieron salir a Iván Alonso, director deportivo de los Cementeros, del vestidor celeste en el Volcán antes de la charla táctica, junto a cualquiera que no era jugador o entrenador”, escribieron.

“Hay una razón detrás: Larcamón se hartó de las filtraciones de alineaciones de La Máquina a la prensa horas antes de que se hicieran públicas, por lo que quiso hablar a solas con sus futbolistas. Y esta vez no se filtró el once“, agregaron.

“No hay ruptura ni hubo pleito, simplemente fue una dinámica que implementó el técnico, que al final le resultó, pues nadie la adelantó. Lo que ya no le salió fue la elección del once que mandó, pues aunque no perdió, no pudo ganar como requería para llegar a la Final”, cerró el medio Récord.

Nicolás Larcamón no pudo con el Flamengo de Pulgar | Getty Images

¿En qué años estuvo en Chile Nicolás Larcamón?

Es el actual DT del Cruz Azul en México tuvo pasos por tres equipos del fútbol chileno: Deportes Antofagasta (2017), Huachipato (2018-2019) y Curicó Unido (2020).

