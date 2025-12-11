Con una emocionante final de Copa Chile se cerró la temporada 2025 del fútbol nacional, donde el campeón del segundo certamen en importancia del país fue Huachipato.

El cuadro de Jaime García reaccionó en el tiempo agregado para empatar 1-1 ante Deportes Limache, y así mandar la definición a los tiros desde los 12 pasos.

En los penales se hizo fuerte Huachipato, que se impuso por 4-3, sin embargo, la final de la Copa Chile se definió con un polémico tiro desde el manchón.

ver también Polémica gigante: la imagen que muestra que el título de Huachipato en la Copa Chile pudo ser viciado

César Villegas y la rabia por el polémico penal de la final de la Copa Chile

Huachipato ganó gracias a la atajada del arquero Rodrigo Odriozola a Facundo Pons en el quinto lanzamiento, el cual está generando polémica.

El portero uruguayo, según se puede ver con claridad en la imagen de TNT Sports, no tenía ningún pie sobre la línea de la meta al momento de lanzarse, por lo que el tiro podría haber sido repetido.

La situación fue pasada por alto tanto por el árbitro Piero Maza, sus colaboradores y el VAR, lo que generó indignación en Deportes Limache.

Publicidad

Publicidad

El penal de la polémica.

El propio presidente de los tomateros, César Villegas, dio a conocer su total frustración con la situación. Incluso, contó que tuvo una conversación con el jefe de los árbitros, Roberto Tobar, tras lo sucedido.

“Hablamos con Roberto Tobar y nos dijo que estaba bien no repetir el tiro… Son impresentables“, señaló el empresario.

Publicidad

Publicidad

Huachipato se quedó con el título y con la clasificación a la Copa Libertadores, dejando con las manos vacías a Limache.