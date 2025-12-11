Un duro golpe sufrió Deportes Limache en las últimas horas. El elenco ‘cervecero’ no pudo ante Huachipato y en una polémica definición a penales cayó en la gran final de la Copa Chile 2025 tras igualar en los 90 minutos a un gol.

A pesar de no poder lograr el título de la Copa Chile y quedar fuera de la Copa Libertadores, los ‘tomateros’ son uno de los equipos más avanzados de cara a la temporada 2026, con un mercado de fichajes abierto desde hace varias semanas.

Deportes Limache tiene un nuevo refuerzo para 2026

El periodista deportivo, experto en mercado de pases nacional, Rodrigo Arellano, confirmó a través de su cuenta de X que Deportes Limache tiene un preacuerdo para fichar a un mediocampista argentino.

Así es, porque si días atrás se informó que el delantero argentino, Facundo Marín, de 25 años, proveniente de la Primera C del país trasandino estaba prácticamente cerrado en el cuadro limachino, ahora se suma el nombre de otro argentino, Laureano Marra, trasandino de 22 años y que proviene del club Colegiales de la Primera Nacional de su país.

“⚽️🇨🇱 LAS PENAS DEL FÚTBOL SE PASAN CON FÚTBOL 🍅” comenzó diciendo el comunicador deportivo a través su cuenta de X, agregando detalles de la movida en una nueva edición de su ‘#reporteArellano’: “Laureano Marra (22|🇦🇷) tiene un preacuerdo para llegar a #DeportesLimache en 2026. Volante ofensivo, mide 1,90, llegaría desde #Colegiales de la Primera Nacional de su país. El radar limachino sigue buscando 📡” cerró.

Los números de Laureano Marra el 2025

Laureano Marra, mediocampista argentino de 22 años, cuya carrera inició en Ferrocarril Oeste, actualmente milita en Colegiales de Argentina, donde disputó este 2025 un total de 33 partidos, 2.468 minutos aproximadamente, anotando 3 goles y una asistencia.