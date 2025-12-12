Fue campeón del fútbol chileno y ahora busca opción en el extranjeros: “Hay ligas interesantes”

El mercado de fichajes se mueve en Chile y ahora los entrenadores también tienen opciones de cambiar de club. Es así como uno de los adiestradores más experimentados del balompié criollo busca una nueva opción.

Este es el caso de Fernando Díaz que terminó de forma abrupta su última etapa en Deportes Iquique. El “Nano” luchó por evitar el descenso de los dragones celestes, pero disputas con la dirigencia fueron determinantes en su salida. El tema es que el tiempo ya pasó y ahora el DT de 63 años quiere su revancha.

“Sí voy a volver a dirigir. La idea es elegir bien. Hay que hacer una buena campaña nuevamente. Estamos viendo opciones pero no tengo apuro. Quiero ir a un buen lugar”, recalcó Díaz en conversación con Redgol.

¿Dónde va a dirigir Fernando Díaz?

El tema es que las opciones que maneja Fernando Díaz no tan solo son en Chile. Lo que realizado por Esteban González y su arribo a México, reactivó las opciones de las adiestradores nacionales. Por lo que el “Nano” ahora podría tener una nueva oportunidad en el extranjero tal como ya lo hizo en Ecuador y Guatemala.

“Estoy viendo la opción de salir nuevamente. Ya tuve la fortuna de hacerlo fuera de Chile, y me gustaría hacerlo de nuevo. Hay ligas interesantes como la de Colombia, Perú y Paraguay. Hay equipos fuertes y que juegan copas, lo que hace atractiva la oportunidad”, agregó el DT nacional que fue campeón con Unión Española en 2005.

Nano Díaz tiene importantes ofertas para dirigir en el extranjero

Ahora Díaz tiene claro que sus exigencias deben ser escuchadas y buscará la mejor opción para su futuro. “Lo ideal es que tengan copas internacionales, son muy trascendentales ya que siempre buscan ganarlas. Hay que esperar, está actividad cambia de un día para otro jaja. Es difícil programarse. Somos un poco gitanos los entrenadores, pero estamos tranquilos buscando la mejor opción”, sentenció.