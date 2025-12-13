Pronósticos Crystal Palace vs Manchester City: promesa de goles entre Águilas y Ciudadanos

RedGol presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Crystal Palace vs Manchester City por la fecha 16 de la Premier League.

Crystal Palace recibe a Manchester City por la fecha 16 de la liga inglesa, en un duelo parejo al que ambos equipos llegan en gran forma, instalados en la parte alta de la tabla y con una racha positiva de victorias.

Los locales encadenan tres triunfos. dos en la liga y uno en la Conference League, mientras que los visitantes registran tres festejos consecutivos en el torneo y otro más en la Champions. Con 26 puntos, las Águilas se ubican en la cuarta posición, mientras que los Ciudadanos, con 31 unidades, persiguen de cerca al Arsenal, líder con 33.

Basado en las tendencias recientes, nuestro especialista te brinda los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de apostar en la Premier League.

Pronósticos para apostar en Crystal Palace vs Manchester City

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si 1.95 Anotará en cualquier momento: Erling Haaland 1.80 Tiros de esquina de Crystal Palace: Más de 3.5 + Menos de 6.5 2.10

Palace y City, goles garantizados

El certamen inglés se caracteriza por el espectáculo de goles en el que se convierte cada partido, y Manchester City vs Crystal Palace no es la excepción.

En tres de los últimos cinco encuentros de las Águilas como locales en la liga, hubo más de dos tantos y ambos equipos marcaron. A su vez, en las dos salidas más recientes de los Ciudadanos en el torneo, también anotaron los dos conjuntos y se superó la línea de las dos anotaciones. Si se consideran sus presentaciones en Champions y la EFL Cup, la racha se extiende a cuatro partidos con esta misma tendencia.

Además, en los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos en Premier League, los dos anotaron y hubo al menos tres goles.

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si – 1.95 en bet365

Haaland con promedio perfecto: un gol por partido

Erling Haaland participó de la victoria ante Real Madrid por 2-1 en la Champions League marcando un gol de penal. Tiene los mismos goles que partidos en las dos competencias más importantes: seis en seis en el torneo continental y 15 en 15 en la liga inglesa.

Anotará en cualquier momento: Erling Haaland – 1.80 en bet365

Los saques de esquina de Crystal Palace

En cinco de sus siete partidos como local en esta Premier League, el elenco dirigido por Oliver Glasner tuvo entre cuatro y seis tiros de esquina a favor.

Tiros de esquina de Crystal Palace: Más de 3.5 + Menos de 6.5 – 2.10 en bet365

Cuotas en Crystal Palace vs Manchester City

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Crystal Palace vs Manchester City: últimos partidos