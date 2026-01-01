Colo Colo tuvo una pésima temporada 2025 y una de las zonas de la cancha donde tuvo más problemas es la defensa, la que está rearmando para la campaña 2026.

Los albos ya oficializaron las contrataciones del lateral derecho Matías Fernández y Joaquín Sosa, y se espera que no sean las únicas novedades en la zaga colocolina.

Uno de los zagueros que puede partir es Alan Saldivia, quien es buscado hace tiempo por Vasco da Gama, club que ya habría enviado una oferta formal por el jugador.

Piden que Colo Colo venda de una vez por todas a Alan Saldivia

El cuadro carioca habría mandado una propuesta de una cesión con opción de compra por el uruguayo, la que no gustó a Blanco y Negro, que espera vender la ficha del charrúa.

Para el ex delantero de Colo Colo Carlos Gustavo de Luca el tiempo de Saldivia en el Monumental ya pasó y pide que sea vendido.

“Yo creo que ya tuvo su chance y Colo Colo puede dejarlo partido tranquilamente y adquirir otro jugador en su reemplazo”, dijo el argentino a RedGol.

“Colo Colo debería hacer caja con él. En 2025 no anduvo bien el equipo y cuando pasan esas cosas hay que hacer cambios drásticos“, agregó el ex goleador.

Por último, De Luca indicó sobre el Cacique que “creo que Colo Colo deber hacer una columna vertebral con jugadores extranjeros y después empezar a contratar buenos futbolistas del medio chileno para que los acompañen”.

