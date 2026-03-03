Llegó a Colo Colo con Almirón, Ortiz lo cortó y ahora piden expulsarlo: ¿Quién es Cristian Riquelme?

Como si la derrota en el Superclásico no fuera suficiente, Colo Colo nuevamente se ve sacudido por temas fuera de la cancha. Este martes se conoció de una denuncia contra un jugador que ya en el Cacique no lo ha estado pasando bien: Cristian Riquelme.

El lateral de 22 años fue acusado de incivilidades en su departamento en AltaVista 2 en Alto Macul, las que motivaron a que se pidiera su expulsión del condominio. Esto, debido a ruidos molestos y personas desnudas en una piscina que es de uso compartido.

Muchos hinchas se han visto sorprendidos no sólo por el nivel de las acusaciones, sino porque muchos lo daban por borrado en el Cacique. Y es que su presente no es para nada bueno, al punto de que no es convocado ni para estar en la banca.

Cristian Riquelme, de promesa en Everton a polémica vecinal en Colo Colo

La última vez que Cristian Riquelme jugó un partido por Colo Colo fue en la Noche Alba. Foto: Photosport.

El jugador llegó al Cacique a mediados del año 2024 desde Everton, intentando replicar lo que se hizo con Lucas Cepeda esta misma temporada. Sin embargo, su rendimiento ha estado muy por debajo de lo que se esperaba, aunque cono números que no son muy distintos a los que mostró antes.

En los Ruleteros, donde debutó en el 2021, logró disputar un total de 58 partidos oficiales, aportando con 1 gol y 1 asistencia en 3.810 minutos jugados. Fue esto lo que le permitió dar el salto a Colo Colo, donde lo querían para meterle presión a un Erick Wiemberg que siempre le ganó el gallito.

Si bien llegó con Jorge Almirón, el DT casi no le dio protagonismo mientras estuvo en la banca del Cacique. Algo que si pasó con el arribo de Fernando Ortiz, quien trató de cambiarlo a extremo para potenciar otras cualidades.

No obstante, su rendimiento no terminó de convencer al DT y quedó relegado por detrás incluso de Diego Ulloa, quien volvió de préstamo para ser titular. Después del tropezón con Deportes Limache no volvió a ser considerado y ya lleva tres fechas sin ir ni a la banca.

Esto lo mantiene con 11 partidos oficiales en total disputados en el Eterno Campeón, sin goles ni asistencias en 330 minutos. Sin ser opción en 2026 y tras este escándalo, su futuro parece estar muy lejos del Estadio Monumental, donde nunca se afirmó.

Cristian Riquelme es protagonista de una insólita polémica que le suma más problemas a Colo Colo. El Cacique no está tan bien como para verse envuelto en este tipo de situaciones y mucho menos después de caer otra vez en su casa ante la U de Chile.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de lo que pase con Cristian Riquelme, Colo Colo entrena para volver al triunfo. El Cacique afina detalles para visitar a Audax Italiano este sábado 7 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

