A pesar de su irregular comienzo de temporada 2026 en Liga de Primera, en O’Higgins de Rancagua no pierden sus convicciones, más aún con la chance aún latente de entrar a la fase de grupos en Copa Libertadores, y lo demuestran en la cancha.

Es que si uno revisa el plantel de jugadores que tuvieron tanto Francisco Meneghini en 2025 como Lucas Bovaglio en la actualidad, la base sigue siendo la misma: la alta presencia de jugadores formados en el Monasterio Celeste, su prolífica cantera.

Un dato no menor es el que entrega Albert Acevedo, actual gerente de promoción de O’Higgins, en conversación con RedGol, donde revela que una de las claves del buen presente del club se basa en que casi el 70 por ciento de su plantel proviene de sus divisiones inferiores.

O’Higgins revela a RedGol la clave de su éxito en 2025-26

“Ya hace tres años que estoy trabajando en un área nueva que se formó en O’Higgins, que es el área de promoción de jugadores. Estoy encargado de ese departamento y trabajamos con unos 12 jugadores por año que se han ido consolidando en la línea de sucesión”, reveló el ex defensor central.

Sobre su labor en el Monasterio Celeste, Acevedo recalca que “mi trabajo es estar con ellos viendo aspectos futbolísticos, pero también temas de los momentos y la evolución de sus carreras para su consolidación en el plantel profesional“.

“Desde ahí, pasamos a entrenamientos específicos con los nuevos jóvenes que vienen o con los que ya están y necesitan algún retoque en una característica específica de su función“, agregó el hoy directivo de O’Higgins a RedGol.

Albert Acevedo, gerente de promoción de O’Higgins (O’Higgins FC)

Los casos Faúndez y Ogaz en Rancagua

Dos de los ejemplos más fuertes que tiene la cantera celeste en su Primer Equipo son el lateral derecho Felipe Faúndez y el volante central Felipe Ogaz. Esto reafirma, en palabras de Acevedo, la política de la institución al respecto.

“O’Higgins es una cantera. Es una labor bien entretenida, dinámica y activa, porque no es que nosotros tengamos uno o dos juveniles, sino que prácticamente hoy los canteranos pueden ser el 70% del plantel“, afirma el campeón de Copa Sudamericana 2011.

Para finalizar, Albert Acevedo expone que “hay algunos jugadores, por ejemplo, como Felipe Ogaz, que ya es mayor y este año camina solo. Él sigue siendo un canterano nuestro, pero ya no entra en el grupo de promoción porque completó su consolidación“.

Felipe Ogaz, caso de éxito en la cantera de O’Higgins (Photosport)

En síntesis

70 por ciento del plantel de O’Higgins de Rancagua proviene de sus divisiones inferiores actualmente.

de O’Higgins de Rancagua proviene de sus divisiones inferiores actualmente. Albert Acevedo lidera el área de promoción trabajando con 12 jugadores jóvenes anualmente.

lidera el área de promoción trabajando con 12 jugadores jóvenes anualmente. Felipe Faúndez y Felipe Ogaz destacan como canteranos consolidados en el equipo profesional.

