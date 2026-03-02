Es tendencia:
Copa Libertadores

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite O’Higgins vs. Deportes Tolima en Copa Libertadores

El conjunto celeste busca conseguir otra victoria por la Fase 3 del torneo CONMEBOL.

Por Franccesca Arnechino

O'Higgins jugará de local en Copa Libertadores.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO'Higgins jugará de local en Copa Libertadores.

O’Higgins se vuelve a enfocar en la Copa Libertadores con la misión clara: eliminar a Deportes Tolima y meterse en la ansiada fase de grupos, por la fase 3, abriendo la llave en Rancagua y la cerrarán en Colombia.

El Capo de Provincia llega encendido tras sacar a Bahia en una dramática definición a penales, mientras que el cuadro vinotinto hizo lo propio ante Deportivo Táchira también desde los doce pasos. Todo apunta a una eliminatoria cerrada y sin margen de error.

¿Dónde ver O’Higgins vs. Tolima EN VIVO?

O’Higgins y Deportes Tolima juegan este miércoles 4 de marzo, desde las 21:30 hrs. en el Estadio El Teniente, por la tercera fase de Copa Libertadores.

El partido entre Celestes y el Vinotinto y Oro, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Pero atento, porque podrás ver GRATIS elpartido por Chilevisión en TV y de manera online, también a través de Youtube y Pluto TV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Así llega O’Higgins al partido con Tolima

