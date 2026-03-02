El Superclásico fue un verdadero dolor de cabeza para Colo Colo, quienes todavía lamentan la dolorosa derrota por 1-0 ante Universidad de Chile, en el estadio Monumental.

En ese sentido, los dardos apuntan al técnico Fernando Ortiz y su planteamiento contra los azules, donde no termina de encantar a los hinchas colocolinos con su trabajo.

Uno que sacó la voz, en conversación con Redgol, fue Esteban Paredes, quien asegura que el nivel mostrado no estuvo acorde al club, además que no comparte la forma de posicionar el ataque que tiene el entrenador.

“Faltó fútbol en Colo Colo que no estuvo a la altura de un Superclásico, nunca encontró lo futbolístico, nunca pudo llegar con claridad. Me parece que fue mucho pelotazo y es justo lo que no tiene que hacer Colo Colo”, destacó.

Paredes pide cambiar la forma de atacar en Colo Colo

El histórico goleador del fútbol chileno fue parte del programa “Tipsters” de Juega en Línea, donde aprovechó de conversar con Redgol sobre la actualidad de Colo Colo.

En ese sentido, asegura que no comparte la forma de juego que tiene Fernando Ortiz con la delantera del Cacique, por lo que pide cambios para recuperar el terreno perdido.

“No, no me gusta. Respeto mucho la decisión, pero habría puesto a dos carrileros, dos extremos, para generar espacio para poder llegar por las bandas y poner un referente en el área”, detalló.

