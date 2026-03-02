Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Esteban Paredes repasa al Colo Colo de Fernando Ortiz tras el Superclásico: “No, no me gusta”

El goleador histórico asegura que Colo Colo debe modificar la forma de buscar el gol y que le pasó la cuenta en el Superclásico.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Fernando Ortiz en la cuerda floja por su trabajo en Colo Colo.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTFernando Ortiz en la cuerda floja por su trabajo en Colo Colo.

El Superclásico fue un verdadero dolor de cabeza para Colo Colo, quienes todavía lamentan la dolorosa derrota por 1-0 ante Universidad de Chile, en el estadio Monumental.

En ese sentido, los dardos apuntan al técnico Fernando Ortiz y su planteamiento contra los azules, donde no termina de encantar a los hinchas colocolinos con su trabajo.

Uno que sacó la voz, en conversación con Redgol, fue Esteban Paredes, quien asegura que el nivel mostrado no estuvo acorde al club, además que no comparte la forma de posicionar el ataque que tiene el entrenador.

“Faltó fútbol en Colo Colo que no estuvo a la altura de un Superclásico, nunca encontró lo futbolístico, nunca pudo llegar con claridad. Me parece que fue mucho pelotazo y es justo lo que no tiene que hacer Colo Colo”, destacó.

Paredes no respalda el trabajo de Fernando Ortiz. Foto: Andres Pina/Photosport

Paredes no respalda el trabajo de Fernando Ortiz. Foto: Andres Pina/Photosport

Esteban Paredes pide un cambio radical en Colo Colo: “Un arquero no puede ser capitán”

ver también

Esteban Paredes pide un cambio radical en Colo Colo: “Un arquero no puede ser capitán”

Paredes pide cambiar la forma de atacar en Colo Colo

El histórico goleador del fútbol chileno fue parte del programa “Tipsters” de Juega en Línea, donde aprovechó de conversar con Redgol sobre la actualidad de Colo Colo.

Publicidad

En ese sentido, asegura que no comparte la forma de juego que tiene Fernando Ortiz con la delantera del Cacique, por lo que pide cambios para recuperar el terreno perdido.

“No, no me gusta. Respeto mucho la decisión, pero habría puesto a dos carrileros, dos extremos, para generar espacio para poder llegar por las bandas y poner un referente en el área”, detalló.

Revisa sus declaraciones:

Lee también
El ídolo de Colo Colo que recibe críticas por recomendar a Fernando Ortiz
Colo Colo

El ídolo de Colo Colo que recibe críticas por recomendar a Fernando Ortiz

Borghi deja en silencio a Fernando Ortiz por queja tras el Superclásico
Colo Colo

Borghi deja en silencio a Fernando Ortiz por queja tras el Superclásico

Mientras Colo Colo perdió vs la U otra vez, Almirón celebró en clásico rosarino
Colo Colo

Mientras Colo Colo perdió vs la U otra vez, Almirón celebró en clásico rosarino

Desde Colo Colo hasta el último club que dirigió: la emotiva despedida de “Pelé” Álvarez
Colo Colo

Desde Colo Colo hasta el último club que dirigió: la emotiva despedida de “Pelé” Álvarez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo