Incidentes en el Monumental tras el Superclásico: hinchas de Colo Colo agreden a dirigentes de la U

Tras el pitazo final en el Monumental, se registraron insultos y desórdenes en el sector Rapa Nui, donde se ubicaba la dirigencia azul.

Sebastián Amar

El triunfo 1-0 de Universidad de Chile sobre Colo Colo en el Estadio Monumental no terminó sólo con festejos azules. Tras el pitazo final, se registraron incidentes en el sector Rapa Nui con parte de la dirigencia de Azul Azul.

En esa zona del recinto se ubicaba el palco destinado a los dirigentes del elenco estudiantil. El ambiente se volvió tenso inmediatamente después del cierre del partido, ya que los dirigentes del Bulla comenzaron a celebrar la victoria.

Desde el mismo sector del Monumental de inmediato comenzaron insultos y recriminaciones hacia la delegación visitante, la que también recibió vasos con agua. La situación escaló en medio de un final cargado de tensión tras el Superclásico 199.

El resultado deportivo terminó pasando a segundo plano por algunos minutos. Personal de seguridad debió intervenir para evitar que los incidentes pasaran a mayores.

El Superclásico es azul

Con estos tres puntos, Universidad de Chile quedó en el décimo lugar de la tabla con seis unidades. Un respiro necesario en medio de un arranque irregular de campeonato.

Además, el clásico marcó su primera victoria en cinco partidos. Un impulso anímico importante para los azules, que buscarán usar este triunfo como punto de partida para escalar posiciones en el torneo.

Resumen:

  • Tras el triunfo azul por 1-0, se registraron insultos y lanzamientos de objetos hacia los dirigentes de la U.
  • Los altercados comenzaron cuando la delegación visitante celebró la victoria, obligando a la intervención de personal de seguridad para evitar agresiones mayores.
  • Con su primera victoria en cinco partidos, la U escala al décimo puesto con seis unidades.
