Universidad de Chile volvió a mandar en el Superclásico ante Colo Colo. En esta edición 199 del derbi los azules impusieron sus términos en el Estadio Monumental y ganaron por 1-0 gracias a un solitario gol de Matías Zaldivia.

Más allá de su pasado en el Cacique, el defensor se desahogó con todo luego de su anotación, ya que se tradujo en la primera victoria para los dirigidos por Francisco Meneghini en lo que va de año.

Así mismo lo dejó en claro Zaldivia, quien en charla con TNT Sports tras el triunfo analizó lo que fue el trámite del partido y el impulso anímico que puede ser para el equipo en los desafíos que se vienen.

Zaldivia se desahoga tras ser el héroe de Universidad de Chile

El defensor aseguró que “fue una semana ruidosa, pero se entendía porque no habíamos logrado resultados y con un Superclásico. Ellos venían primeros, venía mucho ruido con el tema de Paqui”.

“En nuestra cabeza siempre estaba que estábamos trabajando bien. El equipo venía mostrando mejoras. Hoy jugamos muy bien en un Superclásico, partidos que son cerrados. Creo que fuimos dominadores y justos ganadores”, agregó.

En ese sentido Zaldivia sostuvo que “estoy muy contento por este grupo y el cuerpo técnico. La verdad que necesitábamos los tres puntos. Una victoria sabía que puede descomprimir todo. Nos da un impulso para lo que será el miércoles, que es un objetivo grandísimo que tenemos”.

Sobre su festejo, el jugador de 35 años concluyó que “lo grité porque tenía una angustia ahí, unas ganas de ganar muy grande. Ayudó para ganar y por eso lo grité. Hoy felicito a todo el equipo, porque hicimos un esfuerzo enorme. Veníamos trabajando bien y no se nos estaban dando los resultados. Nada mejor que ganar un Superclásico”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Ahora los azules deben preparar lo que será su partido ante Palestino por la primera ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana. Este duelo será a puertas cerradas este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 horas en el Estadio Nacional.

