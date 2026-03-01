Este domingo se disputó la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno, la que se tiñó de azul. Colo Colo no pudo hacerse fuerte de local y cayó por la cuenta mínima ante la U de Chile, lo que mueve las cosas en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

El elenco de Fernando Ortiz llegaba con la moral en alto luego de tres triunfos al hilo. Sin embargo, en frente tuvieron a un Romántico Viajero herido, sin triunfos y con Francisco Meneghini más que cuestionado en la banca azul, lo que los llevó a plantarse firme para no hundirse en el fondo.

Lo ocurrido en el Estadio Monumental le permite al elenco estudiantil escalar en el torneo para alejarse de los puestos de descenso. Todo lo contrario al Cacique, que con esto deja escapar una gran oportunidad de ser puntero.

Colo Colo cae y la U revive en la tabla de posiciones

La tabla de posiciones de la Liga de Primera se mueve tras el Superclásico 199. La U derrotó a Colo Colo en el Estadio Monumental y logró reaccionar después de un duro inicio de torneo, en el que no habían ganado hasta hoy.

Matías Zaldivia le dio tres puntos de oro en la tabla a la U y alejó a Colo Colo de la cima.

En un encuentro que nunca terminó de despegar y que el Cacique tuvo las chances más claras, fue el elenco estudiantil el que terminó dando el golpe. En los 70′, Matías Zaldivia hizo valer la ley del ex tras asistencia de Juan Martín Lucero y anotó el 0 a 1.

El resultado le permite a la U dejar el fondo de la tabla de posiciones y alejarse de la zona de descenso en la que entró al Superclásico. El Bulla llega a los 6 puntos y escala al décimo lugar de la tabla de posiciones.

Por su parte, Colo Colo deja escapar una gran oportunidad para alcanzar el liderato del torneo. El Cacique se estanca en el cuarto puesto con 9 puntos, quedando debajo de Deportes Limache (11), Unión La Calera (9) y Huachipato (9).

El resultado le permite al elenco estudiantil tener un enorme respiro después de un muy duro inicio de temporada. Este es el primer triunfo de los azules en la temporada, algo que sin duda necesitaban para recuperar confianza.

La U se queda con el Superclásico ante Colo Colo y vuelve a celebrar en el Estadio Monumental. El Romántico Viajero festeja una victoria que necesitaban y qué mejor que llegara ante el Cacique.

Así quedan Colo Colo y la U en la tabla de posiciones tras el Superclásico

En resumen, la tabla de posiciones se mueve tras el Superclásico entre Colo Colo y la U

