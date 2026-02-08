En algún momento del siglo pasado, Julio Martínez popularizó el dicho de que el equipo que le ganaba a Colo Colo perdía en la siguiente fecha. Deportes Limache tenía la opción de demostrar lo obsoleta de esta idea, en su enfrentamiento ante Ñublense.

El cuadro del Tomate Mecánico venía inspirado. Pero, una cosa es jugar de local (pese a no hacerlo en su propia cancha) y otra muy distinta es viajar a otra región. Esto ya había quedado demostrado con los resultados de Limache en la temporada 2025.

Para esta ocasión, les tocó un rival que suele aprovechar su localía. Se trata de Ñublense, equipo que el 2025 se ubicó en la medianía de tabla y que este año empezó de manera similar su trayecto en la Liga de Primera.

Acciones del Ñublense vs Deportes Limache

No se sacaron ventajas. Pese al comienzo arrollador de Deportes Limache, finalmente ambas escuadras se repartieron puntos en el Nelson Oyarzún. Y eso le sirve más a la visita que a los chillanejos.

La suerte parecía estar a favor de Limache en el comienzo. Gonzalo Sosa se preocupó de hacer valer “la ley del ex” y anotó, a los 18 minutos, el primer tanto del encuentro.

Así se fueron al descanso. Sin embargo, en el retorno al juego, Ignacio Jeraldino volvió a ser el héroe de la Longaniza Mecánica y decretó el empate, que abría el partido en el inicio del complemento (56′).

Tabla de posiciones

Todo esto favorece a Limache en la tabla de posiciones. El cuadro de Víctor Rivero se posiciona en la tercera posición de la tabla, gracias a este empate y el triunfo ante Colo Colo. Alcanza a Audax Italiano, que tiene mayor cantidad de goles, gracias al 3-0 propinado a la Universidad de Concepción.

Por su parte, Ñublense consigue un extraño invicto. Dos partidos, dos empates. El cuadro chillanejo no ha perdido aún en la Liga de Primera 2026, pero se instala en el décimo puesto, un lugar que ha sabido ocupar en el último tiempo.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera?

