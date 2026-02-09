Universidad de Chile necesita desesperadamente sumar puntos en la Liga de Primera 2026, donde en dos fechas han conseguido un empate y una derrota, lo que tiene lleno de críticas al técnico Francisco Meneghini.

Por lo mismo, se esperan muchos cambios para el equipo de la U que visite este viernes a Palestino en el estadio La Cisterna, teniendo en cuenta una gran cantidad de bajas que ha tenido Paqui.

Pero hay un tema con dos jugadores que la idea es tenerlo en optimas condiciones, pero para una semana decisiva en la U: el Superclásico contra Colo Colo y la llave de la Copa Sudamericana ante Palestino.

En ese sentido, en la U están dispuestos a esperarlos más días de manera que lleguen de la mejor forma a esos trascendentales encuentros: se trata de Marcelo Díaz y Octavio Rivero.

Marcelo Díaz trabaja en regresar a la U.

Marcelo Díaz y Octavio Rivero miran a Colo Colo y la Copa Sudamericana

Así lo explicó la periodista Rocío Ayala en radio ADN quien entregó detalles de la situación que pasa tanto Marcelo Díaz como Octavio Rivero, quienes están en la lista de los lesionados.

“Con el delantero, hasta el momento está la incertidumbre con un porcentaje más negativo que positivo, quieren verlo bien. Son fechas importantes para el futuro de Paqui y la pretensión e la lucha por el título y la instancia de Copa Sudamericana”, explicó.

“Marcelo Díaz se sigue recuperando de esta operación que se realizó en verano y con Octavio Rivero apuntan para llegar al 100% al duelo contra Colo Colo y Palestino”, detalló.

En ese sentido, confirma que el capitán de la U evoluciona de gran manera, pero lo más preocupante es lo del delantero argentino, con una situación crónica por su rodilla la que ahora tiene líquido.

“Salió con un malestar contra Universitario, después, en algo que puede pasar, porque se junta liquido en la rodilla, contra Audax ya sentía algo y antes de Huachipato eran molestias que prefirió analizar. La lesión del cartílago había liquido”, cerró.

¿Cuándo es el Superclásico contra Colo Colo?

Universidad de Chile enfrentará en condición de visitante a Colo Colo el 1 de marzo en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026, mientras que el 4 del mismo mes chocará ante Palestino por la Copa Sudamericana.