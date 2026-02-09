Universidad de Chile todavía no puede conseguir un triunfo en el 2026 y para colmo de males, los dirigidos por Francisco Meneghini tampoco podrían contar con Octavio Rivero.

El ciclo de Paqui en el CDA está comenzando con más problemas de los esperados. El equipo solo suma 1 punto de 6 posibles en la Liga de Primera, luego de igualar con Audax y perder ante Huachipato. Los dardos apuntan contra el técnico.

La baja de Rivero

Bien dicen que las malas vienen todas juntas y al parecer, una nube negra se estacionó sobre Universidad de Chile. Al bajo nivel futbolístico que han mostrado, ahora también están sufriendo debido a problemas físicos de uno de sus refuerzos estrella.

Se trata de Octavio Rivero. En el Bulla insistieron mucho en la llegada del uruguayo con pasado en Colo Colo. No solo en este mercado, sino que también en el pasado cuando aún eran dirigidos por Gustavo Álvarez. El goleador no lo pasa bien.

De acuerdo a lo informado por Radio Cooperativa, Rivero sigue con molestias en su rodilla, motivo por el cual quedó fuera en el choque frente a Huachipato. El delantero de 34 años habría jugado con dolores ante Audax, lo cual terminó intensificándose antes del viaje a Talcahuano.

En la 3° fecha, cuando Universidad de Chile necesita una victoria más que nunca, Octavio Rivero no se ha recuperado al 100% y es duda para medirse ante Palestino. La situación complica a Meneghini, ya que el uruguayo fue titular en los dos partidos en los que estuvo disponible.

Quien sí regresa ante el Tino-Tino será Juan Martín Lucero. El argentino cumplió la sanción de su expulsión ante Huachipato y podrá ser considerado en la nueva jornada de la Liga de Primera. Universidad de Chile enfrenta a Palestino este viernes 13 de febrero a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.