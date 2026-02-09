Universidad de Chile sigue sin levantar en la Liga de Primera 2026, donde en dos fechas disputadas no ha logrado un triunfo de la mano del nuevo técnico Francisco Meneghini.

La rotación de jugadores y no encontrar la idea colectiva que busca el entrenador le ha pasado la cuenta, aunque también ha sumado nombres desde las juveniles en su plantel.

Tal como pasó este domingo, cuando Diego Vargas hizo su estreno como titular con la camiseta de la U, en desmedro del suspendido Felipe Salomoni, siendo una gran oportunidad.

El formado en la U es representado por Walter Montillo, quien no dudó en mandarle un mensaje por las redes sociales y demostrarle que habían estado muy atentos a su desempeño.

Montillo: “La serenata es larga y recién empieza”

Diego Vargas fue uno de los juveniles de la U que jugó en la despedida de Walter Montillo, mientras que este año se apunta como uno de lo valores que puede cumplir los minutos Sub 20 en el club azul.

Por lo mismo, fue el ex volante quien le mandó un gran mensaje, pero, a la vez, un consejo por lo que viene por delante, donde lo invita a no bajar los brazos para seguir soñando.

“Que lindo verte debutar, hiciste y hacer un trabajo espectacular, tanto dentro como fuera de la cancha. Te lo mereces”, explicó en primera instancia.

“Pero como te digo siempre, ‘la serenata es larga y recién empieza’. Con más humildad que nunca, te queremos”, finalizó.

