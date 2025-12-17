Walter Montillo vivió una emotiva jornada en su despedida del fútbol, la que quiso compartir con los hinchas de Universidad de Chile con una celebración en el Estadio Nacional.

Un duelo que estuvo marcado por la presencia de los ex jugadores de la U, además de jugadores extranjeros que compartieron con el volante argentino, donde incluso sus hijos jugaron algunos minutos.

Pero un hecho que marcó la noche fue al final de la fiesta, cuando Montillo ya se despedía de los hinchas, porque tuvo un pedido especial para las casi 30 mil personas que llegaron a Ñuñoa.

Todo, porque pidió una canción que canta la barra de la U en contra de Colo Colo, lo que fue cumplido a todo pulmón por los fanáticos bullangueros: “El Bulla va caminando para Pedreros”.

¿Por qué Montillo pidió cantar contra Colo Colo en su despedida?

El Estadio Nacional se transformó en un ambiente de Superclásico de Universidad de Chile contra Colo Colo, aunque por algunos segundos en el Estadio Nacional, cuando los hinchas cantaron contra el archirrival.

Todo, por un pedido que tuvo Montillo con los animadores, Eduardo Fuentes y Javiera Acevedo, que los hinchas cumplieron el deseo del jugador con un tema que es fuerte contra el archirrival.

Por lo mismo, tras el cierre de la fiesta, fue el propio ex volante argentino quien tuvo que explicar este momento, con una particular respuesta para su pedido a los fanáticos.

“Lo que pasa es que bueno tiene un condimento, para mi sin ser mal educado, nunca lo hice con el club del otro lado, eso lo cantamos cuando salimos campeón en 2009 pero me trae muchos recuerdos. Sé que es ofensiva, pero me parece que es folclore de la cancha y queda adentro”, comentó.

Revisa el momento: