Everton de Viña del Mar cerró una temporada 2025 discretísima. Los viñamarinos estuvieron a detalles de perder la categoría, salvándose por apenas dos puntos y derechamente porque el torneo solo tiene 30 fechas, ya que si duraba más, se iban directo a la B.

Por lo mismo, una renovación en todo sentido de la palabra se hace más que necesaria en el cuadro ruletero. No hablamos de sacar del plantel a quienes no estuvieron a la altura, sino que también de un cambio de imagen.

Así quedará demostrado con la nueva camiseta de los Oro y Cielo, quienes saldrán a jugar en el 2026 de la mano de una inédita marca que desde hace un tiempo que busca meterse con todo en el mercado del fútbol.

ver también ¿Llegará a la Franja? Detallan la inesperada propuesta que le hizo U Católica a Álvaro Madrid

La nueva camiseta de Everton del 2026

Resulta que para la próxima temporada los viñamarinos tendrán como marca para su ropa deportiva a Skechers, empresa estadounidense fundada en 1992 con base en Manhattan Beach, California.

Fue en su sitio oficial donde la marca dio a conocer la que será la nueva camiseta de Everton, la que tendrá un costo de 59,000 pesos chilenos y contará con un diseño que respeta bastante los colores históricos del club.

“Porta con orgullo la historia Everton de Viña del Mar, con el Jersey mas esperado, su cuello y las mangas con rib en color azul y dorado aportan un detalle de estilo y elegancia que realza el diseño”, señalan en su sitio web.

Publicidad

Publicidad

La nueva camiseta de Everton confeccionada por Skechers. | Foto: Captura.

La nueva camiseta de Everton para el 2026 contará con un diseño masculino y femenino. | Foto: Captura.

Cabe recordar que Skechers desde un par de años que está incursionando en el fútbol. Sin ir más lejos, es la empresa que confecciona los zapatos del delantero inglés Harry Kane y desde el 2024 es la que viste a los árbitros del fútbol argentino.

Publicidad

Publicidad

ver también Era la gran joya de Colo Colo: el inédito y millonario contrato que amarró Joan Cruz tras salir de Everton

A mediados de año llegó al fútbol mexicano para vestir al Pachuca, club del cual justamente Everton es uno de sus elencos satélite. Por lo mismo, no es de extrañar el arribo de la empresa a nuestro balompie por medio de los viñamarinos.