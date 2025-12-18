Universidad de Concepción cerró una campaña brillante donde logró el esperado ascenso a Primera División y, para reforzar el plantel, el Campanil puso sus ojos en un experimentado goleador con larga trayectoria en el Campeonato Nacional.

El equipo experimentará importantes cambios la próxima temporada luego de la salida de importantes figuras como el entrenador Cristián “La Nona” Muñoz y el arquero Cristián Canpestrini, a lo que se suma la llegada de Juan Cruz Real como el nuevo entrenador y el portero uruguayo Santiago Silva.

El jugador que llegaría a U de Concepción

Según revela Sabes Deportes, el Campanil busca enfrentar con todo su regreso a la división de honor, donde Cristián “Chorri” Palacios se sumará como refuerzo.

El goleador fue una pieza fundamental de Sporting Cristal cuando enfrentó a UdeC por Copa Libertadores el 2019, donde el jugador anotó en tres instancias entre los partidos de ida y vuelta, lo que terminó por eliminar al equipo chileno de la competencia.

La carrera de Chorri Palacios

El delantero uruguayo de 35 años comenzó su carrera en Peñarol de la Liga Uruguaya, pasando por equipos como Central Español, Atlético Tucumán, El Tanque Sisley, Juventud Las Piedras, Temperley y Montevideo Wanderers.

Tras esto, el 2018 el jugador ficha por Puebla de la Liga Mexicana, para luego pasar por Sporting Cristal de Perú. Su debut en la liga nacional fue con Unión Española el 2020, para luego llegar a U de Chile el 2022, con quienes obtuvo la Copa Chile el 2024.

El 2025 llegó a Everton con quienes disputó 19 partidos y anotó en 3 oportunidades.