La selección chilena de leyendas suma a una de sus figuras más emblemáticas. Jorge Valdivia, quien confirmó su regreso a las canchas y será parte del equipo chileno en el Duelo Leyendas de América 2026, el primer torneo de leyendas del fútbol sudamericano de la historia.

Valdivia defenderá a Chile en la competencia que se disputará los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026 en el Claro Arena, junto a otras grandes figuras del fútbol nacional como Matías Fernández, Fabián Orellana, Gonzalo Fierro y Marcos González. El anuncio oficial fue liberado durante la jornada de hoy.

Activación con hinchas

Como parte del lanzamiento del torneo, este sábado 20 de diciembre, entre 10:00 y 12:00 horas, se realizará una firma de camisetas abierta al público en la tienda Sur Sports (Padre Hurtado 1580, Las Condes).

En la actividad estarán presentes Jorge Valdivia, Matías Fernández, Carlos Villanueva y Paulo Garcés, quienes compartirán con los hinchas y autografiarán camisetas a quienes adquieran el pack navideño: entrada + camiseta a través de Punto Ticket y realicen el retiro presencial.

ver también Claro Arena será la sede de la primera Copa Duelo Leyendas de América

Formato del torneo

Este evento está diseñado como un panorama familiar y transversal, pensado para abuelos, madres, padres, jóvenes e hijos que crecieron admirando a sus ídolos. Serán tres jornadas consecutivas, en un ambiente seguro, cercano y cargado de nostalgia, donde el fútbol vuelve a convertirse en un punto de encuentro entre generaciones.

El torneo reunirá a 8 selecciones sudamericanas, que competirán durante tres días consecutivos, con un formato inédito: Cada jornada contará con 4 partidos diarios. Todas las selecciones jugarán los tres días del torneo. Con una sola entrada por día, el público podrá acceder a los cuatro enfrentamientos de la jornada.

Publicidad

Publicidad

Cada fecha tendrá una duración aproximada de 7 horas, ofreciendo una experiencia continua de fútbol y entretención. Las entradas para la Copa Duelo Leyendas de América 2026 ya se encuentran disponibles en Punto Ticket.