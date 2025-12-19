Es tendencia:
Amistoso

Jorge “Mago” Valdivia vuelve a jugar por Chile en la Copa Duelo Leyendas de América 2026

El Mago será parte del evento que reúne a grandes ídolos del fútbol sudamericano, el cual se realizará en Chile.

Por César Vásquez

Jorge Valdivia ganó la Copa América de 2015 con Chile.
© Felipe Zanca/PhotosportJorge Valdivia ganó la Copa América de 2015 con Chile.

La selección chilena de leyendas suma a una de sus figuras más emblemáticas. Jorge Valdivia, quien confirmó su regreso a las canchas y será parte del equipo chileno en el Duelo Leyendas de América 2026, el primer torneo de leyendas del fútbol sudamericano de la historia.

Valdivia defenderá a Chile en la competencia que se disputará los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026 en el Claro Arena, junto a otras grandes figuras del fútbol nacional como Matías Fernández, Fabián Orellana, Gonzalo Fierro y Marcos González. El anuncio oficial fue liberado durante la jornada de hoy.

Activación con hinchas

Como parte del lanzamiento del torneo, este sábado 20 de diciembre, entre 10:00 y 12:00 horas, se realizará una firma de camisetas abierta al público en la tienda Sur Sports (Padre Hurtado 1580, Las Condes).

En la actividad estarán presentes Jorge Valdivia, Matías Fernández, Carlos Villanueva y Paulo Garcés, quienes compartirán con los hinchas y autografiarán camisetas a quienes adquieran el pack navideño: entrada + camiseta a través de Punto Ticket y realicen el retiro presencial.

Claro Arena será la sede de la primera Copa Duelo Leyendas de América

ver también

Claro Arena será la sede de la primera Copa Duelo Leyendas de América

Formato del torneo

Este evento está diseñado como un panorama familiar y transversal, pensado para abuelos, madres, padres, jóvenes e hijos que crecieron admirando a sus ídolos. Serán tres jornadas consecutivas, en un ambiente seguro, cercano y cargado de nostalgia, donde el fútbol vuelve a convertirse en un punto de encuentro entre generaciones.

El torneo reunirá a 8 selecciones sudamericanas, que competirán durante tres días consecutivos, con un formato inédito: Cada jornada contará con 4 partidos diarios. Todas las selecciones jugarán los tres días del torneo. Con una sola entrada por día, el público podrá acceder a los cuatro enfrentamientos de la jornada.

Publicidad

Cada fecha tendrá una duración aproximada de 7 horas, ofreciendo una experiencia continua de fútbol y entretención. Las entradas para la Copa Duelo Leyendas de América 2026 ya se encuentran disponibles en Punto Ticket.

