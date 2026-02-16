Colo Colo sigue al alza y este domingo consiguió un triunfo más que importante pensando en lo que se le viene. El Cacique venció en la agonía y por la cuenta mínima a Unión La Calera, lo que le permite llegar con confianza al intenso cierre de febrero que tendrá, con Superclásico ante la U de Chile incluido.

Luego del choque con O’Higgins este fin de semana, el Eterno Campeón comenzará su preparación para enfrentar al Romántico Viajero en el Estadio Monumental. El duelo promete y mucho, pero inesperadamente, tiene a Arturo Vidal despreocupado.

Lejos de cualquier versión anterior, en la que lanzó provocadoras frases varias semanas antes, el King toma una sorpresiva postura. Esto, luego de la serie de palos que recibió de sus compañeros el año pasado, quienes le criticaron hablar demasiado en momentos como este.

Arturo Vidal le hace el quite a la U para no desenfocar a Colo Colo

A diferencia de ocasiones anteriores, Arturo Vidal decide tomarse con calma la temporada de Colo Colo. El King ha optado por no abrir tanto la boca y demostrar partido a partido, aunque lo que se venga sea un Superclásico ante la U.

Este domingo luego de vencer a Unión La Calera, el King conversó con la prensa en el Estadio Monumental y fue consultado por el choque con el Bulla, aunque su respuesta sorprendió a todos. “En un partido más puedo hablar de la U, nos toca O’Higgins el sábado“, lanzó.

Esto ha llamado la atención, ya que Arturo Vidal parece haber acusado el golpe de lo que le hizo saber el plantel en 2025. En plena crisis, varios jugadores de Colo Colo pidieron hablar menos y jugar más, algo que el volante entendió y recibió de buena manera.

“A descansar, mañana ya preparar el partido del sábado porque siempre es difícil jugar allá. El triunfo sirve para tener una semana tranquila y enfocarnos al máximo“, añadió el bicampeón de América.

Finalmente y en esa misma línea, el mediocampista hizo un llamado a sus compañeros. “Descansar hoy, mañana veremos lo que tienen. Tenemos una semana para trabajar de la mejor forma“.

Arturo Vidal evita entrar en polémicas innecesarias y trabaja buscando avanzar paso a paso con Colo Colo. El King no quiere pensar aún en el Superclásico y se da una semana antes de ir con todo al choque con la U, ese tipo de partidos que le encanta jugar.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con la U?

Colo Colo por ahora trabaja con la mira puesta en O’Higgins antes de pensar en el Superclásico ante la U. El duelo entre el Cacique y el Bulla está programado para el próximo sábado 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.