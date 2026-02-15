A una semana del cierre del mercado de fichajes del fútbol chileno, Colo Colo sigue dando que hablar con llegadas, salidas y cortados. El Cacique está armando su plantel luego de sacar conclusiones con las primeras fechas, lo que puede traer problemas para varios jugadores.

Eso sí, el que peor parado está tiene nombre y apellido: Cristián Riquelme. El lateral, que llegara con Jorge Almirón en 2024, sigue sin convencer y a pesar de las oportunidades que ha tenido con Fernando Ortiz, se queda sin espacio.

Este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas el Cacique recibe a Unión La Calera en el Estadio Monumental, duelo para el que el ex Everton no fue ni considerado. Tanto, que uno que llegó desde un préstamo ya le quitó el puesto.

Cristian Riquelme, de apuesta a cortado en Colo Colo

La situación de Cristian Riquelme en Colo Colo está llegando a un punto crítico. El lateral de 22 años no ha logrado ganarse un lugar con Fernando Ortiz y, aún jugando amistosos, se transforma en el primer cortado del Cacique tras el arranque oficial del 2026.

Cristian Riquelme no lo pasa bien en Colo Colo. Foto: Photosport.

El ex Everton había sido uno de los jugadores a los que Fernando Ortiz le puso sus fichas desde que llegó al Estadio Monumental. No obstante, luego de apenas sumar 15 minutos en el triste debut contra Deportes Limache, desapareció de la Liga de Primera.

Publicidad

Publicidad

Ya en la fecha pasada, Cristian Riquelme no apareció entre los convocados por el DT de Colo Colo para el choque con Everton. Historia similar a la de este sábado, donde nuevamente quedó marginado, quedando detrás de Erick Wiemberg y Diego Ulloa. Este último, que volviera de préstamo desde Unión La Calera.

ver también “No quiere…”: revelan los problemas que tiene Colo Colo con el fichaje de Thiago Nuss

La situación no deja de llamar la atención, ya que días atrás jugó el amistoso con Unión Española de titular. Ahora, por duelos oficiales, las cosas son distintas y no asoma ni como opción.

Con el mercado de fichajes cerrando este jueves, una salida a un club de Primera División está descartada por ya haber sumado minutos. Así, deberá decidir si se queda a pelear o si opta por irse a la B para no seguir perdiendo tiempo valioso de su carrera.

Publicidad

Publicidad

Cristian Riquelme se transforma en el primer cortado de Colo Colo tras el arranque de la temporada 2026. El Cacique deja al lateral en el congelador a la espera de una decisión sobre su futuro.

¿Cuáles son los números de Cristian Riquelme en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Cristian Riquelme ha logrado disputar un total de 11 partidos oficiales. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 330 minutos dentro del campo de juego.