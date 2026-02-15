Colo Colo ya está listo para saltar a la cancha a buscar tres puntos que le permitan meterse en la parte alta de la tabla de posiciones. El Cacique enfrenta este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas a Unión La Calera en un duelo para el que sorprende con su formación.

A pesar de haber sumado de a tres en la jornada anterior contra Everton, el juego mostrado por el Eterno Campeón no dejó conforme a los hinchas. No obstante, Fernando Ortiz apuesta por mantener a los mismos jugadores que no pudieron marcar diferencias en los 90 minutos.

Si bien recuperó figuras a las que no pudo tener en las fechas anteriores, el DT sorprende ratificando a uno de los cuestionados. Eso, además de darle su respaldo a un par que sigue dejando dudas entre los fanáticos.

Colo Colo no se hace problemas con su formación ante Unión La Calera

Fernando Ortiz da un golpe a la mesa y sorprende con la formación de Colo Colo contra Unión La Calera. El técnico repite la oncena que saltó desde el arranque contra Everton, aún cuando hay nombres que siguen sin rendir.

Fernando Ortiz apuesta por la misma formación que venció a Everton contra Unión La Calera. Foto: Photosport.

El Tano apuesta por mantener a los mismos jugadores que no pudieron sacarle ventajas a los Ruleteros en 90 minutos. Es decir, las cosas arrancan con Fernando de Paul en la portería como el hombre fijo en ese puesto.

En la defensa es donde está la mayor de las sorpresas. Y es que en la previa se esperaba que Javier Méndez sumara su primer partido como titular después de cumplir su castigo desde Peñarol, pero nuevamente aparece Jonathan Villagra entre los elegidos. A él se suman Jeyson Rojas por la derecha, Joaquín Sosa como su dupla en el fondo y Diego Ulloa por la banda izquierda.

En el mediocampo, Colo Colo ratifica a las figuras con las que viene trabajando desde el año pasado, dejando a un lado a otros que llegaron como Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán, que no fue ni citado. Es decir, en esa zona estarán Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino como el enlace con la delantera.

Finalmente está el ataque, donde se repite el doble 9 con sus principales referentes en ese puesto. Javier Correa y Maximiliano Romero serán los encargados de ir a buscar los goles del triunfo.

De esta forma, Colo Colo tiene lista su formación para enfrentar a Unión La Calera. Esta será con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Javier Correa y Maximiliano Romero en la delantera.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026