Colo Colo está corriendo contra el tiempo para asegurar sus últimos refuerzos en el mercado de fichajes del fútbol chileno. El Cacique ha estado mirando algunas opciones y hace unos días atrás parecía que tenía listo a un nombre: Matías Rojas.

El mediocampista paraguayo irrumpió con fuerza para sumarse al plantel del Eterno Campeón y no fueron pocos los que ya lo daban por cerrado. Sin embargo, las cosas han dado un giro radical y no por temas de dinero, sino que por su opaco 2025 entre River Plate y Portland Timbers.

El volante no lo pasó nada de bien en la última temporada, en la que hizo noticia más afuera que dentro de la cancha. Es por ello que en el Estadio Monumental decidieron dejar en pausa las conversaciones y este viernes se conoció el motivo.

El poco ritmo instala dudas en Colo Colo por Matías Rojas

En Colo Colo estaban más que interesados en contar con Matías Rojas, pero por ahora las cosas están congeladas. El Cacique tiene en pausa el arribo del volante debido a todo lo que atravesó durante el 2025, entre poco ritmo y varias lesiones.

Matías Rojas pudo ser refuerzo de Colo Colo, pero ahora el traspaso está en pausa. Foto: Getty Images.

El periodista Edson Figueroa fue quien destapó la situación en Dale Albo AM. “Me hablaban ayer una buena fuente sobre este paraguayo que ha sonado bastante. El tema es que ha tenido muchas lesiones. Muchas. Ese es un punto que preocupa en Colo Colo mucho“.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, el reportero albo señaló que “conversé con una muy buena fuente sobre Matías Rojas. Me dijeron que es un muy buen jugador, pero el año pasado jugó muy poco. Si fuera por características, firmaba ayer“.

ver también ¿Es real? Cuentan toda la verdad sobre el supuesto interés de Colo Colo en Sergi Santos

“Es un nombre que está en la mesa, que han analizado, pero el tema lesión enciende las alarmas y, en ese sentido, Thiago Nuss cumple con ese rol“, sentenció al respecto.

Todo indica de que el ex socio de Lionel Messi en el Inter Miami finalmente no llegará al Estadio Monumental. Eso sí, habrá que esperar hasta el cierre del mercado para tener claridad.

Publicidad

Publicidad

Matías Rojas por ahora se está alejando de Colo Colo después de semanas sonando con fuerza. El Cacique apuesta por otro nombre y deja en el olvido al paraguayo, que escuchará otras propuestas para definir su futuro.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de sus nuevos refuerzos, Colo Colo entrena para seguir por la senda del triunfo. El Cacique se verá las caras ante Unión La Calera en el Estadio Monumental este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas.