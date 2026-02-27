La ANFP encendió la mecha para dar inicio a la Copa de La Liga, el nuevo torneo paralelo que se jugará en la temporada 2026, que involucra solamente a los plantes de la Liga de Primera.

Por lo mismo, desde Quilín dieron a conocer la programación de las dos primeras fechas, las que se jugarán en la fecha FIFA del mes de marzo, tal cual estaba en el calendario del fútbol chileno.

Hay que recordar que los 16 equipos que conforman el fútbol de honor fueron distribuidos en cuatro grupos, siendo cabezas de serie los primeros cuatro equipos de la tabla de posiciones del torneo 2025.

Coquimbo Unido, Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile son los planteles que lideran sus zonas, donde Colo Colo quedó en el lote del flamante campeón del fútbol chileno.

La U será la encargada de inaugurar la nueva Copa de La Liga. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Comienza la Copa de La Liga

Uno de los grupos que es llamado uno de los más fuertes es el A, donde en el primer partido Coquimbo Unido deberá visitar a Colo Colo en el estadio Monumental, mientras que en la segunda fecha los albos viarán al sur para verse las caras con Deportes Concepción.

Por otro lado, en el grupo D, Universidad de Chile comenzará sus primeros dos partidos en condición de local en el Estadio Nacional, recibiendo a La Serena y luego a Unión La Calera.

Estos duelos se jugarán en marzo, cuando la selección chilena esté disputando amistosos ante Nueva Zelanda y Cabo Verde, por lo que varios jugadores no estarán en sus equipos.

Hay que recordar que cada ganador de grupo avanzará a las semifinales en busca del primer monarca, quien clasificará a la Copa Libertadores 2027 en condición de Chile 3.

Revisa la programación de la Copa de La Liga

Fecha 1

Viernes 20 de marzo

18:00 Universidad de Chile vs Deportes La Serena, Estadio Nacional.

20:30 Unión La Calera vs Audax Italiano, Nicolás Chahuán.

Sábado 21 de marzo

12:00 horas Huachipato vs Deportes Concepción, CAP.

18:00 horas Colo Colo vs Coquimbo Unido, Monumental.

20:30 horas Cobresal vs Ñublense, El Cobre.

Domingo 22 de marzo

18:00 horas Universidad Católica vs U. de Concepción, Claro Arena.

20:30 horas O’Higgins vs Deportes Limache, El Teniente.

Lunes 23 de marzo

20:30 horas Palestino vs Everton, La Cisterna.

Fecha 2

Martes 24 de marzo

18:00 horas Universidad de Chile vs La Calera, Estadio Nacional.

20:30 horas Deportes Concepción Colo Colo, Ester Roa.

Miércoles 25 de marzo

18:00 horas Ñublense vs Universidad Católica, Nelson Oyarzún.

18:00 horas Huachipato vs Coquimbo Unido, CAP.

20:30 horas Audax Italiano vs Deportes La Serena, La Florida.

Jueves 26 de marzo

18:00 horas Deportes Limache vs Palestino, Lucio Fariña.

20:30 horas U. de Concepción vs Cobresal, Ester Roa.

20:30 horas Everton vs O’Higgins, Sausalito.

