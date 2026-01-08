La Copa de la Liga verá su estreno esta temporada 2026 y ya hubo un importante cambio desde la ANFP. Es que tras el borrador inicial que debía aprobarse en Quilín, finalmente hubo modificaciones en los grupos del torneo.

El certamen tendrá cuatro grupos y reunirá solo a equipos de la Liga de Primera. Ahí clasificarán a semifinales solo los primeros, para luego pasar a duelos de ida y vuelta para definir a los finalistas y después el campeón.

Y si en la jornada de miércoles el grupo de U de Chile, Huachipato y Deportes La Serena fue uno de los que más sacó ronchas en los hinchas, hoy la cosa cambió. Desde Quilín informaron la lista definitiva para el nuevo torneo.

Así quedaron los grupos de la Copa de la Liga

Desde la ANFP se votaron modificaciones en los grupos de la Copa de la Liga, donde se mantuvieron los cuatro primeros equipos de la temporada pasada como cabeza de serie. Eso sí, algunos elencos cambiaron de grupo en el torneo que se jugará entre marzo y junio .

Coquimbo finalmente se mantiene con Colo Colo en el mismo grupo /Photosport

Según informó el periodista Sergio Godoy, “el Consejo de Presidentes modificó la propuesta de ANFP, sobre grupos para la Copa de la Liga. Se mantiene sistema de distribución serpenteado de manera integra”.

Los grupos son los siguientes:

Grupo A Coquimbo U. Colo Colo Huachipato D. Concepción



Grupo B U. Católica Cobresal Ñublense U. De Concepción



Grupo C O’Higgins Palestino D. Limache Everton



Grupo D U. De Chile A. Italiano U. La Calera D. La Serena



Tal como adelantó la fuente citada, el cambio se dio porque “nunca hubo sorteo, la idea era sistema serpentado siempre pero la ANFP estimaba, erróneamente, que no había equidad deportiva. Hoy se ordenó el cuadro”.