El mercado de pases está al límite de cerrar y cuando parecía que ya no habría grandes movimientos, Colo Colo decidió poner todas sus fichas para ir por Pablo Aránguiz.

Los Albos no han tenido un mercado fácil, donde han registrado más salidas que llegadas. Jugadores importantes como Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Lucas Cepeda debieron partir para que la dirigencia pagara los platos rotos que dejó el accidentado centenario.

Colo Colo va por Pablo Aránguiz

Si bien Colo Colo partió con una fea derrota ante Deportes Limache en la Liga de Primera, las dos victorias frente a Everton y Unión La Calera fueron un verdadero tanque de oxígeno para Fernando Ortiz y el plantel. Sin copas internacionales por delante, tienen la obligación de luchar por el título nacional.

Cuando parecía que el primer equipo albo ya estaba cerrado, una novedad surgió en Macul. De acuerdo a Radio ADN, la dirigencia estaría decidida a ir por un último fichaje para fortalecer al plantel. Por ello, es que irían por un extremo con pasado en Universidad de Chile: Pablo Aránguiz.

Aránguiz tuvo una temporada 2025 llena de contrastes. A nivel individual, brilló en Unión Española y registró 17 goles y 4 asistencias en 37 partidos, pero a nivel colectivo perdió la categoría junto a los Hispanos. Por esta razón, disputará la Primera B en 2026.

Desde Colo Colo están decididos a ir por el fichaje de Aránguiz y para esto estarían dispuestos a poner 500 mil dólares por el futbolista de 28 años. Sin embargo, desde Unión Española no lo dejarían salir de Independencia por menos de 1 millón de la divisa estadounidense.

Los Albos intentarán llegar a un acuerdo con los de Santa Laura para poder quedarse con Aránguiz y este miércoles habrá reunión de directorio para ver los pasos a seguir. El mercado de pases cierra este jueves 19 de febrero a las 23:59:59, por lo que corren contra el tiempo.