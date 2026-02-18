El mercado de fichajes sigue en movimiento y un jugador que se encuentra en búsqueda de un nuevo destino es el multicampeón con Colo Colo, Gabriel Costa, quien se sinceró sobre su presente lanzando una inesperada declaración.

El jugador militó 4 años junto a los albos en donde levantó 4 títulos nacionales, pero ahora, tras militar el 2025 en Universitario de Perú, el jugador comienza a definir su futuro.

Costa no descarta jugar en algún rival de Colo Colo

En conversación con AS, el jugador fue consultado sobre si jugaría por Universidad de Chile o Universidad Católica, a lo que contestó: “No le cierro la puerta a nadie”.

Asimismo, añade que le gustaría volver a los albos. “La gente en Colo Colo me quiere, pero no depende de mí volver”.

“Chile es una opción para este mercado, me gustaría volver. Sé que estamos en un momento donde los equipos ya están cerrando plantilla y cada vez hay menos chance, pero siempre está la fe de volver… Me gustaría cerrar mi carrera en el fútbol chileno”, añadió.

Gabriel Costa se encuentra buscando nuevo club/PHOTOSPORT

Asimismo, habló sobre su paso con los albos. “Colo Colo en mi carrera es un club grande, que me dio prestigio y felicidad. Todo lo que logré ahí fue hermoso y siempre estoy con los recuerdos latentes y extrañando un montón. No fue fácil dejar ese lugar”.

Añadiendo que fue una decisión muy analizada. “En esa semana previa (a la salida) habíamos conversado con la familia sobre como estábamos de energía. Lo que pasó con el descenso, los campeonatos, lo que te genera estar en un equipo grande, el desgaste, yo lo consumí mucho y necesitaba un cambio de aires para renovarme como jugador y como familia”.