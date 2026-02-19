Es tendencia:
Fútbol Internacional

Jaime García despide a Maxi Gutiérrez rumbo a Independiente: “Es porque algo hice bien como técnico”

El DT de Huachipato le dedicó emotivas palabras a su gran figura en el adiós. Destacó el cariño por sobre lo futbolístico.

Por Nelson Martinez

Huachipato pierde a su gran figura.
© Photosport.Huachipato pierde a su gran figura.

Ya es un hecho. Maxi Gutiérrez se transforma en nuevo jugador de Independiente y deja un gran vacío en el fútbol chileno tras su salida desde Huachipato. El puntero derecho era la rgan figura de este inicio de temporada.

Con millonario monto en su traspaso, la joya acerera parte por petición de Gustavo Quinteros al Rojo. Y ahí, Jaime García tuvo emotivas palabras para su regalón antes de viajar a Argentina.

Más allá de qué me pueda doler como entrenador por como venía, y la forma cómo venía trabajando, desearle lo mejor del mundo. Obviamente es un golpe duro para el plantel, pero por sobre todo por la calidad humana del jugador”, dijo el DT.

Jaime García saca pecho por Maxi Gutiérrez

Siguiendo con sus palabras en al adiós, Jaime García aseguró que Huachipato tuvo mucho que ver en el éxito de Maxi Gutiérrez. Es más, él mismo como DT aportó su granito de arena, aseguró.

“Cuando un jugador se va a un futuro mejor es porque algo hice bien como cuerpo técnico y el grupo de jugadores. Estoy muy contento, más allá de que te saquen a un pieza importante”, recalcó.

Finalmente, el DT reconoció que su ida a Independiente fue repentina. Ahí contó que el adiós de su figura en Huachipato fue un golpe para el plantel previo al duelo de vuelta contra Carabobo, por Copa Libertadores.

Sí lo sabía que iba a pasar esto en algún momento, pero me toma de sorpresa la velocidad que tuvo para irse Maxi. Se va un jugador importante, joven”, cerró, en dichos recogidos por Cooperativa Deportes.

