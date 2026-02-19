Es tendencia:
“Puros viejos como Vidal y esas cag… que no sirven”: Reinaldo Sánchez lo quema todo y el Sifup exige sanciones

El dueño de Wanderers hizo trizas al King y Óscar Opazo, tras ser consultado por la ida de este último a Everton.

Por Nelson Martinez

© Photosport / Archivo.Nueva polémica con el ex presidente de la ANFP.

Polémica de aquellas en el fútbol chileno. ¿Los protagonistas? Reinaldo Sánchez y sus ácidos dichos contra Arturo Vidal. Es que el ex presidente de la ANFP no anda con cuentos y sorprendió con fuerte crítica al hombre de Colo Colo.

Todo partió tras el fichaje de Óscar Opazo en Everton. Identificado y nacido en Wanderers, el Torta cruzó la vereda y provocó la furia de Don Choco, como era apodado el dueño del club caturro.

Primero partió diciendo a Bolavip Chile que “la veía venir”, en relación al movimiento de Opazo a los ruleteros. Sin embargo, después vendría toda la artillería de Sánchez.

Reinaldo Sánchez contra Vidal: provoca repudio del Sifup

Reinaldo Sánchez ocupó duros calificativos a la hora de hablar de Arturo Vidal y Óscar Opazo. Eso, tras ser consultado por el fichaje del Torta en el archirrival de Wanderers, el club Everton.

“¿Para qué queremos viejos nosotros? Me da igual, Yo voy a jugar con los jóvenes… ya tienen puros viejos en el fútbol chileno, como el Vidal y todas esas cagás que ya no sirven para para nada”, disparó, en dichos a Bolavip Chile.

Desde el Sifup salieron al paso rápidamente y exigieron sanciones contra el directivo caturro. Con un comunicado, el sindicato de futbolistas se cuadró con Arturo Vidal y Óscar Opazo.

“La violencia no debe ser aceptada bajo ningún punto de vista. Esperamos que el directorio de la ANFP actúe de oficio para que sea denunciado y sancionado“, lanzó el organismo.

El comunicado completo del Sifup:

