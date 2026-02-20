Viernes amargo para Elche y Lucas Cepeda: el equipo del atacante chileno perdió 2-1 contra Athletic Club, como visita por la fecha 25 de La Liga de España. Y la crítica no fue buena para el ex jugador de Colo Colo.

El Athletic se puso en ventaja con el gol de Gorka Guruzeta en los 63′, pero Elche igualó a los 67′ con el penal de André Silva. El mismo Guruzeta sentenció el triunfo vasco en los 88′, también de penal.

En lo que respecta a Cepeda, el chileno fue titular disputando íntegramente los 90 minutos, viendo una polémica tarjeta amarilla en los descuentos del primer tiempo (45’+1)…

ver también Ex compañero de Vinicius en Real Madrid se rinde ante Lucas Cepeda: “Es un jugadorazo”

La amarilla de Cepeda en el Athletic contra Elche

Cuando el marcador estaba sin goles, Cepeda apreció por dentro del vértice del área grande y con un cachetazo definió bombeado y de globito al fondo de la red del Athletic. El chileno aseguró que no escuchó el pito que anulaba la jugada, pero el árbitro no dudó en mostrarle la cartulina.

Tweet placeholder

Incluso, el medio español, El Desmarque, le puso nota 4 sosteniendo que Cepeda “fue amonestado por perder tiempo justo antes del descanso. El más flojo de los centrocampistas, sin tanta participación ofensiva“.

Publicidad

Publicidad

Con la nueva derrota, Elche llega a nueve partidos consecutivos sin ganar, amén de seis caídas y tres empates. En el puesto 16° de la tabla, con 25 puntos, el equipo de Cepeda puede complicarse con el descenso si no se pone las pilas.

ver también “Mi princesita”: Lucas Cepeda fue a París a pasar el Día de los Enamorados

Por la próxima fecha, el domingo 1 de marzo, Elche será local contra el Espanyol. Contra Athletic fue el cuarto partido de Cepeda con los españoles tras ver acción ante Barcelona, Real Sociedad, Osasuna y los vascos.

Cepeda y Elche no pudieron contra el Athletic.

Publicidad