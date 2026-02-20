Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Liga

Polémica amarilla y dura crítica a Lucas Cepeda: Elche pierde contra Athletic y no levanta

Elche y Lucas Cepeda caen contra el Athletic. Polémica y críticas para el chileno por la tarjeta amarilla recibida antes del descanso.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Cepeda y elche no pudieron contra el Athletic.
© Getty ImagesCepeda y elche no pudieron contra el Athletic.

Viernes amargo para Elche y Lucas Cepeda: el equipo del atacante chileno perdió 2-1 contra Athletic Club, como visita por la fecha 25 de La Liga de España. Y la crítica no fue buena para el ex jugador de Colo Colo.

El Athletic se puso en ventaja con el gol de Gorka Guruzeta en los 63′, pero Elche igualó a los 67′ con el penal de André Silva. El mismo Guruzeta sentenció el triunfo vasco en los 88′, también de penal.

En lo que respecta a Cepeda, el chileno fue titular disputando íntegramente los 90 minutos, viendo una polémica tarjeta amarilla en los descuentos del primer tiempo (45’+1)

Ex compañero de Vinicius en Real Madrid se rinde ante Lucas Cepeda: “Es un jugadorazo”

ver también

Ex compañero de Vinicius en Real Madrid se rinde ante Lucas Cepeda: “Es un jugadorazo”

La amarilla de Cepeda en el Athletic contra Elche

Cuando el marcador estaba sin goles, Cepeda apreció por dentro del vértice del área grande y con un cachetazo definió bombeado y de globito al fondo de la red del Athletic. El chileno aseguró que no escuchó el pito que anulaba la jugada, pero el árbitro no dudó en mostrarle la cartulina.

Tweet placeholder

Incluso, el medio español, El Desmarque, le puso nota 4 sosteniendo que Cepeda “fue amonestado por perder tiempo justo antes del descanso. El más flojo de los centrocampistas, sin tanta participación ofensiva“.

Publicidad

Con la nueva derrota, Elche llega a nueve partidos consecutivos sin ganar, amén de seis caídas y tres empates. En el puesto 16° de la tabla, con 25 puntos, el equipo de Cepeda puede complicarse con el descenso si no se pone las pilas.

“Mi princesita”: Lucas Cepeda fue a París a pasar el Día de los Enamorados

ver también

“Mi princesita”: Lucas Cepeda fue a París a pasar el Día de los Enamorados

Por la próxima fecha, el domingo 1 de marzo, Elche será local contra el Espanyol. Contra Athletic fue el cuarto partido de Cepeda con los españoles tras ver acción ante Barcelona, Real Sociedad, Osasuna y los vascos.

Cepeda y Elche no pudieron contra el Athletic.

Cepeda y Elche no pudieron contra el Athletic.

Publicidad
Lee también
Con polémica del VAR: Elche de Cepeda sufre nueva derrota y mira el descenso
Internacional

Con polémica del VAR: Elche de Cepeda sufre nueva derrota y mira el descenso

Athletic Club vs. Elche: Dónde ver el partido de LaLiga
Internacional

Athletic Club vs. Elche: Dónde ver el partido de LaLiga

"Es un jugadorazo": Ex Real Madrid se rinde ante Lucas Cepeda
Internacional

"Es un jugadorazo": Ex Real Madrid se rinde ante Lucas Cepeda

Con homenaje a Claudia Schüler: Chile da el vamos a los FIH World Cup Qualifiers
Redsport

Con homenaje a Claudia Schüler: Chile da el vamos a los FIH World Cup Qualifiers

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo