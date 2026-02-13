Lucas Cepeda sigue sumando minutos de acción en el Elche de España. Este viernes el chileno jugó su primer compromiso de titular con los Franjiverdes ante el Osasuna, en un partido donde estuvo cerca de tener su debut goleador.

Y es que el ex Colo Colo se mostró muy activo y protagonista en el equipo dirigido por Eder Sarabia, coqueteando en varias ocasiones con su primer tanto en el balompié español.

Su primera chance llegó a los 2 minutos de juego, cuando intentó con un remate de distancia que exigió al portero Sergio Herrera para poder rechazarla. Lamentablemente el balón que quedó dando bote en el área no fue definido de la mejor manera por su compañero Álvaro Rodríguez.

Lucas Cepeda casi convierte su primer gol con Elche

Sin embargo, la más clara llegó a los 35’. El chileno recibió dentro del área un centro raso de Álvaro Roríguez y sacó un remate que iba directo al arco, pero que lamentablemente fue desviado por el defensor Javier Galán.

El formado en Santiago Wanderers tuvo una más clara a los 73’, cuando sacó un fuerte zurdazo de distancia que se fue por poco arriba del horizontal. Pese a sus intentos y del resto de sus compañeros de equipo, el cero no se rompió en el Estadio Manuel Martínez Valero.

Con este empate el Elche se mantuvo en puesto 13° con 25 puntos a tres del Rayo Vallecano, elenco que es 18° y que por ahora marca la línea del descenso en la máxima categoría del fútbol español.

El próximo partido del Elche

Los Franjiverdes regresarán a la acción ante Athletic el viernes 20 de mayo desde las 17:00 (hora de Chile) en el Estadio de San Mamés. Este duelo será válido por la fecha 25 de La Liga 2025-26.

