Lucas Cepeda recién se integró al Elche, pero de inmediato se convirtió en uno de los jugadores regalones de la escuadra española. Así quedo de manifiesto en la última movida de marketing del club.

En una camiseta que promocionan como “novedad”, el rostro que escogieron para que sea el gancho con los hinchas fue el del futbolista formado en Wanderers.

No es menor la tarea, pues el precio de la camiseta del Elche es bastante elevado: fluctúa entre los 120 y 130 euros, es decir entre 122 mil y 133 mil pesos chilenos.

Llama la atención que diga “equipación vapor adulto”. Esto hace referencia a una tecnología de punta del tejido, que indica que es ligero, transpirable y de secado rápido, pensado para evacuar el sudor. Todo esto apuntado desde un punto de vista comercial.

Cepeda es el modelo de una camiseta especial del Elche

La nueva camiseta del Elche

La camiseta puede pedirse a todo el mundo a través de la página web de la tienda el Elche. El precio es de 120 euros, pero si se quiere personalizar con nombre y número cuesta 10 euros adicionales.

Publicidad

Publicidad

Es una camiseta de mucho mayor calidad que una norma. Por ejemplo, en la misma web, se puede comprar la camiseta de “primera equipación” en 85 euros (86 mil pesos).

ver también Colo Colo se soba las manos: El Elche de Cepeda vende a figura por 20 millones de euros

El mismo precio es el que se cobra por la segunda y tercera camiseta del club, que son más accesibles para los bolsillos de los fanáticos.

Una muestra de que Cepeda arribó a España como rockstar, ya que el club tiene muchas esperanzas puestas en que pueda tener un buen semestre y así no pasar zozobras con el descenso.

Publicidad