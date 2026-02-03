Luego de su estreno oficial con la camiseta de Elche, durante los últimos 15 minutos en la derrota por 1-3 ante el Barcelona, el delantero chileno Lucas Cepeda comienza a ponerse a la par de sus nuevos compañeros en España.

Si bien su proceso de adaptación fue más breve, desde que se comunicó su llegada a la institución hasta su primer encuentro, fue en la vuelta a los entrenamientos tras el duelo por La Liga, que los futbolistas franjiverdes le dieron la bienvenida.

El intenso “bautismo” que recibió Lucas Cepeda en Elche

En las imágenes que dio a conocer el cuadro español en sus redes sociales, se puede apreciar a los futbolistas ubicándose de un lado y otro, a la espera que el porteño pase por aquel pasillo y reciba “cariñitos” de parte de sus compañeros.

Para hacer más graciosa la situación, fue el preparador físico del Elche quien le avisó a los jugadores que Cepeda no había recibido el “bautizo”, por lo que le hicieron caso y atacaron al chileno a punta de “camoteras” y “cachamales”.

Una ceremonia muy habitual en los planteles de fútbol profesional, en la cual los jugadores reciben a sus nuevos elementos con golpes en su humanidad. Si bien no todos participan, genera momentos de risas y bromas, como ocurrió con el porteño.

¿Qué se le viene al chileno?

Lo más pronto que deberá enfrentar Lucas Cepeda con Elche será pelear por la permanencia en La Liga, para ello este sábado 7 de febrero deberán visitar la ciudad vasca de San Sebastián, donde enfrentarán a la Real Sociedad desde las 17:00 horas (de Chile)

