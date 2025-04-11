Código promocional Vida Vegas CL: VID*** hasta $150.000 CLP + 30 giros gratis

El código promocional Vida Vegas es una poderosa codificación que te entrega el 100% de tu depósito hasta $150.000 CLP ($150 USD) en los dos primeros depósitos + 30 giros gratis en tragamonedas.

¿Qué ofrece el código promocional Vida Vegas CL?

Son varias las ofertas que podrás liberar al utilizar el código promocional Vida Vegas, aunque, las principales están relacionadas al bono de bienvenida de la casa de apuestas:

Bono Vida Vegas Ofertas exclusivas 2025 Codigo Vida Vegas Deportes 100% hasta $150.000 CLP ($150 USD) en los dos primeros depósitos VIDAV.. Casino Hasta $150.000 CLP + 30 giros gratis en tragamonedas VIDAV..

Vida Vegas: bonos y promociones

La oferta de Vida Vegas para deportes promete el 100% hasta $150.000 CLP ($150 USD) en los dos primeros depósitos + 30 giros gratis en tragamonedas. Si quieres ser beneficiario de esta promoción de bienvenida necesitarás inscribirte con el código promocional Vida Vegas.

El bono de bienvenida Vida Vegas sólo está disponible para los usuarios nuevos de Chile con cuenta en pesos chilenos. Para convertir el valor de la bonificación en dinero real es necesario apostar 10 veces el valor del bono en deportes con cuota de, al menos, 1,60.

Todos los usuarios disponen de 30 días para cumplir con los requisitos y, al utilizar el código promocional Vida Vegas, podrán participar de este bono de apuestas deportivas conjuntamente con el de casino, pero para ello necesitarán realizar dos depósitos.

Vida Vegas Casino: 100% hasta $100.000 + 30 giros gratis

La oferta de casino que se libera a través del código promocional Vida Vegas te da 100% hasta $150.000 CLP ($150 USD) en los dos primeros depósitos y ofrece, a su vez, 30 giros gratis en tragamonedas.

Si quieres aprovechar la bonificación necesitarás cumplir con los T&C en un plazo de 30 días apostando mínimamente 40 veces el depósito más la bonificación en juegos del casino, incluyendo el casino en vivo.

Los giros gratis adquiridos duran 7 días y deben ser utilizados 35 veces la bonificación en casino o 50 en casino en vivo.

¿Cuáles son los beneficios de registrarse con el código promocional de Vida Vegas?

Al inscribirte con el código promocional Vida Vegas tendrás acceso directo a cualquier promoción vigente en la plataforma, comenzado por el bono de bienvenida ofrecido por el operador.

Para realizar el registro en la plataforma Vida Vegas con el código promocional necesitarás seguir estas instrucciones:

Visita la web Vida Vegas y haz clic en el botón rosa “registro” Completa el formulario con tu número de teléfono, contraseña y mail. Digita el código promocional en el último casillero. Lee los T&C junto con las políticas de privacidad y declara ser mayor de 18 años. Finaliza tu registro en Vida Vegas presionando el botón “enviar”.

¡Listo! Ya puedes empezar a disfrutar de la plataforma, no olvides, el sitio puede solicitar el envío de documentos para corroborar los datos ingresados en tu perfil.

Otras promociones Vida Vegas

Para los usuarios que ya están dentro del sitio hay otras promociones increíbles, Para este caso, no es necesario utilizar el código promocional Vida Vegas, pero sí es imprescindible cumplir con todos los requisitos de la oferta.

Para nosotros, las mejores ofertas son las que describiremos a continuación:

ThunderBoost – Hasta 200% extra en apuestas combinadas

Las apuestas múltiples en este operador traen premios extras porque si realizas una combinada de, al menos 2 selecciones, con cuotas de 1.30 en cada una y hasta 20 mercados podrás adquirir diferentes porcentajes de bonificación hasta 200%

Si realizas una combinación con dos mercados ganas el 5% de bonificación, en cambio, si decides apostar por 10 selecciones la bonificación asciende al 50%, por otro lado, si son 20 mercados, la casa te otorgará el 200% en bonos.

El bono adquirido tiene una vigencia de 30 días para utilizarlo en deportes, además solicita que las apuestas se realicen con un rollover equivalente a una vez el valor de la bonificación con cuota mínima de 1.60.

Bonus mensual hasta $200.000

Con tu depósito, todas las semanas podrás obtener un 50% de tu depósito hasta $50.000 CLP, es decir, en total podrás adquirir hasta $200.000 por mes. Para recibir el máximo de la bonificación necesitarás depositar, al menos, $100.000 CLP y jugar $150.000 CLP todas las semanas en casino en vivo.

El rollover indica que debe apostarse 35 veces el bono recibido en el casino en vivo en un período de 30 días para convertir el dinero bonificado en dinero real.

Giros gratis diarios en tragamonedas

Todos los días podrás participar de esta oferta de tiradas gratuitas, los clientes con cuenta activa pueden participar de la promo realizando un mínimo de depósito requerido según la oferta que el usuario quiera adquirir:

Ingresa entre $10.000 a $19.999 todos los días para obtener 5 giros gratis de $200 CLP

Ingresa entre $20.000 a $49.999 todos los días para obtener 10 giros gratis de $360 CLP

Ingresa entre $50.000 a $149.999 todos los días para obtener 15 giros gratis de $600 CLP

Ingresa entre $150.000 o más todos los días para obtener 30 giros gratis de $1040 CLP

Apuestas deportivas Vida Vegas en CL

Podrás seguir disfrutando de toda la cartilla de deportes disponibles en Chile para apuestas como:

Fútbol

Tenis

Básquet

Fútbol americano

Vóley

Hockey sobre hielo

Rugby

Ciclismo

Golf

Artes Marciales

Otras disciplinas

Nuestro análisis sobre Vida Vegas

Como conclusión de este artículo sobre el código de Vida Vegas nos gustaría compartir nuestras opiniones de Vida Vegas luego de analizar cada punto de la oferta.

Por empezar, nos parece una oferta súper completa, puesto que la competencia solo ofrece una bonificación para casino y otro para deportes, pero ambas promociones no suelen ser compatibles.

En cambio, el código promocional Vida Vegas permite habilitar dos bonos con los dos primeros depósitos y agrega giros gratis para completar la promoción.

A eso le sumamos que no existe un depósito mínimo requerido por lo que es súper accesible la activación del código promocional Vida Vegas. Eso sí, no olvides que sí hay mínimos establecidos por los medios de pago para los ingresos de dinero a la cuenta.

No obstante, es necesario prestar atención a los términos y condiciones porque cada abono tiene un rollover diferente, además, los requisitos no son los mismos.

Finalmente, si bien no abundan las promociones para clientes antiguos, sí pueden aprovechar de ofertas muy buenas en cuanto a las bonificaciones y a los requisitos para conseguir la promoción.

Preguntas Frecuentes del codigo promocional Vida Vegas