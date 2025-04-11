Bono de bienvenida Vida Vegas en Agosto 2025

Paso por paso sobre cómo obtener el bono de bienvenida de Vida Vegas y consejos para solucionar posibles inconvenientes comunes.

Con el bono de bienvenida de Vida Vegas podrás duplicar obtener el 100% hasta $150.000 CLP ($150 USD) en los dos primeros depósitos + 30 giros gratis en tragamonedas.

¿Cuál es el bono de bienvenida de Vida Vegas Chile?

VIDA Vegas te recibe con un bono atractivo para las apuestas deportivas y el casino. Con tus dos primeros depósitos, puedes ganar hasta $150.000 CLP en total y 30 giros sin costo en tragamonedas. Esta promoción es accesible para usuarios recién llegados en Chile y posee términos particulares que te detallamos a continuación.

¿Puedo obtener el bono de bienvenida Vida Vegas?

El bono de bienvenida Vida Vegas no es para cualquiera, solo podrán reclamar la promoción aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:

La oferta sólo está disponible para usuarios nuevos de Chile.

Únicamente está permitido el registro de jugadores mayores de edad , es decir, con 18 años como mínimo.

, es decir, con 18 años como mínimo. Las cuentas son exclusivas para personas físicas , o sea, no podrán ser empresas ni ningún otro tipo de entidades legales.

, o sea, no podrán ser empresas ni ningún otro tipo de entidades legales. Vida Vegas se reserva el derecho a pedir documentación para comprobar la identidad del jugador.

Condiciones para el bono Vida Vegas para deportes

Este bono de Vida Vegas disponible para Chile requiere del cumplimiento de los Términos y Condiciones resumidos a continuación:

Para recibir el bono de bienvenida Vida Vegas es necesario estar inscripto en la plataforma y tener cuenta en pesos chilenos para realizar un depósito.

para realizar un depósito. Todos los usuarios cuentan con 30 días luego de la inscripción en el sitio para cumplir con los requisitos de la bonificación.

Esta promoción es combinable con la oferta para casino, no obstante, para participar de ambas es necesario concretar dos depósitos.

Es necesario apostar 10 veces en deportes con cuota mínima de 1.60.

Condiciones para el bono de Vida Vegas para casino

Otro de los bonos disponibles y compatibles con la oferta deportiva nombrada anteriormente es el del la oferta de bienvenida Vida Vegas para casino. Es posible adquirir esta promoción cumpliendo con los siguientes T&C:

Para reclamar esta bonificación es necesario abrir una cuenta en este sitio de apuestas y disponer de una cuenta en pesos chilenos (CLP) para depositar.

para depositar. La oferta de bienvenida de Vida Vegas ofrece el 100% hasta $150.000 CLP ($150 USD) en los dos primeros depósitos + 30 giros gratis en tragamonedas.

Todos los usuarios disponen de 30 días para cumplir con los términos y condiciones del bono Vida Vegas.

El rollover consiste en apostar 40 veces el depósito más la bonificación en juegos de casino o casino en vivo. La ruleta y blackjack no participan en los requisitos.

La ruleta y blackjack no participan en los requisitos. Los giros gratuitos deben ser utilizados 35 veces en juegos de casino o 50 veces en casino en vivo.

¿Donde usar el bono de bienvenida VIDA Vegas?

En Vida Vegas Chile, puedes apostar en una amplia variedad de deportes. Según la información disponible, el operador ofrece apuestas en al menos 26 disciplinas deportivas diferentes. Entre los deportes más destacados se encuentran:

Fútbol

Tenis

Básquetbol

Fútbol americano

Vóleibol

Hockey sobre hielo

Rugby

Ciclismo

Golf

Artes marciales

Béisbol

Boxeo

Esta diversidad asegura que los aficionados a las apuestas deportivas encuentren opciones que se ajusten a sus preferencias.

¿Problemas para canjear el bono de Vida Vegas?

En determinadas ocasiones, el canje de bonos puede presentar inconvenientes, generalmente son problemas comunes a todos los usuarios y por eso hemos decidido compartirte algunas soluciones fáciles.