Puede ocurrir que exista una bet365 apuesta anulada en este operador de apuestas. Cuando esto sucede, es porque el operador declara que una apuesta previamente determinada se ha cancelado. Es relevante conocer cómo es el proceso en estos casos y qué pasa cuando se establece que una selección en este operador se ha convertido en una bet365 apuesta anulada. En esta guía nos dedicaremos a explicar cómo funciona y qué es apuesta anulada bet365 , además de explorar las causas de por qué esto sucede.

¿Qué significa una bet365 apuesta anulada?

Si bien una bet365 apuesta anulada no es algo muy común, es algo que perfectamente puede suceder en algunas situaciones. Esto significa que la apuesta declarada por el usuario es declarada como inválida, y por ende, no se cuenta en el registro como ganada o perdida. Así, el valor apostado es restituido a los fondos de la cuenta del usuario.

Te explicaremos qué es apuesta anulada bet365 , aunque te clarificamos de una vez que es algo que por lo que no debes asustarte. Las causas de una bet365 apuesta anulada son varias, y a continuación te explicamos algunas de las más comunes.

¿Por qué aparece bet365 apuesta anulada?

Puede aparecer por la cancelación de un evento, reprogramación que exceda el plazo límite que coloca el operador para el inicio del torneo, si hay un error en la publicación de las cuotas, etc.

Además, cada deporte tiene sus reglas que puedes consultar en el mismo sitio del operador. Por ejemplo, puede pasar que en el tenis apuestes de manera previa por la victoria de un tenista, pero, uno de los competidores no podrá presentarse a la competencia por una lesión, en ese caso, es posible que la apuesta anulada suceda porque cambian las condiciones de la apuesta. En ningún caso pasará a ser una apuesta cancelada.

Otro ejemplo puede ser una apuesta de fútbol. Supongamos que hiciste una apuesta previa por la cantidad de goles que realizará un jugador en particular, pero justo ese futbolista no participará de ese partido en particular por X motivo. En ese caso también puede ocurrir una bet365 apuesta anulada.

Además, si por alguna razón no se concretan varios eventos, incluso un torneo completo, podría existir la posibilidad de una bet365 apuesta anulada. Esto se utilizará si las apuestas se han ejecutado de manera anticipada.

Cancelaciones de eventos o competiciones

Ya sea por un desastre natural o por cualquier otra razón que sea suficientemente de peso como para determinar la cancelación completa del evento, bet365 podría determinar que la apuesta debe anularse.

Cabe destacar que en este último caso, bet365 coloca un plazo determinado de tiempo y si excede ese límite, la apuesta se cancela. Esto es especialmente común cuando se realizarán apuestas futuras, como para el ganador de un torneo o una marca estadística individual.

Error en las cuotas

Este es uno de los casos más raros, ya que es muy poco común que bet365 se equivoque con las cuotas. Sin embargo, en la eventualidad de que sí haya un error en el valor de las cuotas, ya sea por razones técnicas o humanas, el operador posee la potestad de corregirlas. En este caso, la apuesta se anula y el importe jugado inicialmente vuelve a la cuenta.

Captura de pantalla bet365

Debido a un retiro

Si uno de los competidores debe retirarse antes que comience el evento, sea cual fuese la causa, la apuesta automáticamente se anula y pasa a ser cancelada, por lo que los fondos que se apostaron en primer lugar vuelven de forma íntegra a la cuenta del usuario. Esto es común en competencias como el tenis u otros deportes individuales.

Ausencia de una alineación titular

Si un jugador de algún deporte colectivo, como fútbol o básquetbol, no es titular en un partido donde se realizó una apuesta específica, esa apuesta debe convertirse en una bet365 apuesta anulada. Si el usuario realizó una apuesta específica por dicho jugador, la apuesta automáticamente se anula.

¿Qué hacer cuando queda una apuesta anulada en bet365?

No hay mucho que se puede hacer cuando sucede una bet365 apuesta anulada. Sin embargo, no hay razones por las que uno deba preocuparse mayormente. Cuando se realiza una bet365 apuesta anulada, el dinero invertido en la apuesta vuelve a tus fondos, por lo que no hay pérdidas presupuestarias que lamentar en este caso.

En el caso que tengas alguna duda sobre las restitución de fondos luego de una bet365 apuesta anulada, se puede consultar el historial de apuestas en el perfil de bet365 para así revisar si, efectivamente, se anuló la apuesta. En tanto, las reglas de la bet365 apuesta anulada pueden revisarse en el apartado de cada deporte, donde aparecerán los motivos por los cuales una apuesta puede ser cancelada. Esto depende exclusivamente del operador.

Hay que considerar también que la bet365 apuesta anulada de una apuesta simple no va a ser igual que una apuesta combinada. En este último caso, sólo se anula la selección en cuestión, pero las otras selecciones siguen activas. Lo que hace bet365 en este caso es mantener la apuesta combinada, o parlay, y ajustar las cuotas en base a las apuestas que siguen activas.

En estos casos, podrías usar la función de cerrar apuesta bet365 para las selecciones restantes si lo consideras oportuno.

Preguntas frecuentes

Si todavía tienes dudas sobre qué hacer en el caso que exista una bet365 apuesta anulada, te dejamos esta sección para intentar responderte algunas dudas.

¿Qué ocurre si se cancela un partido en bet365?

Como las apuestas se efectúan con competencias reales, puede ocurrir que, por algún motivo, un partido sea cancelado. Si eso sucede, el operador considera una apuesta anulada y el dinero apostado en ese boleto de apuestas es devuelto a la cuenta del usuario.

¿Qué pasa si se anula una apuesta parlay?

Una apuesta anulada puede no afectar a las combinadas, salvo que se trate del mismo evento y, por ejemplo, ese partido fuese cancelado. También debés tener en cuenta que en una parlay será una selección menos y las cuotas serán recalculadas.

¿Qué ocurre si se anula una apuesta creada por el usuario?

Si el cliente eligió la posibilidad de “creador de apuestas” y es anulada, se cancelará toda la apuesta hecha a través de esa opción.

¿Qué pasa si apuesto a un jugador y no juega bet365?

Ese es un ejemplo típico de una apuesta anulada, puede pasar que el usuario apueste a un jugador y éste no puede participar por diversos motivos, en ese caso, el operador puede cancelarla y restituir el dinero del boleto a los fondos del usuario.