Stake app: cómo apostar desde tu celular

Encuentra en la Stake app para Android e iOS todas las características que ofrece la casa de apuestas en tu celular.

Cuando se trata de la Stake app debes saber que vas a poder utilizar la plataforma de este operador sin importar cuál es el sistema operativo de tu celular. A continuación, conoce en esta tabla cómo sacarle el máximo provecho a la Stake app móvil.

Stake Chile Descarga/requisitos del sistema 5.0 Bonos y promociones 4.5 Características 4.5 Opiniones 4.5

¿Cómo descargar la Stake app?

Lamentablemente en la actualidad no está disponible una Stake app para celulares. De todas maneras el operador ha dispuesto que puedes usar la plataforma tanto en Stake Android, como en Stake iOS.

Para hacerlo solamente necesitas abrir la página web de la casa de apuestas en el navegador de tu celular y podrás utilizar todas las características que tiene disponibles tanto en deportes como en casino.

Para que puedas aprovechar todas las características de Stake app móvil entonces completa el siguiente proceso:

Abre el navegador web de tu celular Ingresa a la página web Inicia sesión o si no tienes una cuenta, regístrate ( y usa el código de Stake REDVIP para registrarte) Reclama el bono de bienvenida de hasta US $600 para deportes Ya puedes seguir jugadas y apostar desde tu movil.

Bonos disponibles y cómo obtenerlos

Actualmente, los clientes de Chile pueden reclamar el 100% hasta US $600 para apuestas deportivas como bono de bienvenida Stake. Luego, ya como usuario registrado con el código promocional REDVIP podrás acceder a otro tipo de promociones.

Sorteo semanal de 75K

Para aprovechar esta promoción, debes apostar y se te acreditarán tiquetes para un sorteo de $75,000 CLP. La dinámica indica que con un solo ticket podrás ganar una parte de los 75K que la casa de apuestas sortea cada semana.

Por cada $1,000 CLP que apuestes recibirás un ticket de ingreso al sorteo. Para conocer si ganaste, la casa de apuestas anunciará a los ganadores en una transmisión en vivo cada sábado. Revisa en la web de la Stake app los términos y condiciones.

Carrera de 100K

Cada apuesta que realices tanto en deportes como en los juegos de casino te servirán para mejorar tu ranking y ser parte de la carrera diaria por $100,000 CLP.

Si terminas cada día entre los primeros 5,000 obtendrás un premio. Entre más alto sea tu lugar en el escalafón, tu recompensa será mayor. Los premios que recibas, la casa de apuestas los acreditará de manera instantánea a tu balance de BTC.

Si te quieres beneficiar de estos bonos y promociones con la Stake app, entonces no dudes en registrarte en la casa de apuestas desde este link.

Servicios y opciones disponibles en Chile

La Stake app para celulares Android e iOS te permite usarla desde el navegador web, y el operador asegura que podrás contar con todas sus características y funciones como si lo hicieras desde tu computador:

Regístrate: Crea una nueva cuenta de usuario para acceder a las apuestas deportivas y de casino. Deposita y retira: Recarga tu cuenta con saldo y cuando lo consideres oportuno retira tus ganancias. Apuesta en deportes: Encuentra mercados de apuestas en 33 deportes disponibles. Apuestas en casino: Cientos de juegos de casino y casino en vivo en la plataforma. Contacta a soporte: Comunícate con el departamento de servicio al cliente en cualquier momento que lo necesites mediante el chat en vivo. Accede a promociones: Conoce las promociones recurrentes y otras ofertas disponibles en el operador. Apuestas en vivo: Realiza apuestas deportivas en vivo en las más de 30 disciplinas ofertadas por el operador.

Apuesta en deportes desde el celular. Tomada de Stake.com

Opiniones sobre la Stake app

No contar con una Stake app en sí puede verse como algo negativo. Sin embargo, la solución de utilizar el navegador web del operador funciona perfectamente en cualquier celular.

Así las cosas, no importa si quieres apostar en Stake Android o Stake iOS, encontrarás todas las funcionalidades que ofrece el operador en su versión de Escritorio en la Stake app móvil para tu dispositivo.

Incluso puedes crear un acceso directo para instalarlo en el ‘Home’ de tu celular, para ingresar al instante al operador, iniciar sesión y disfrutar de tus apuestas en deportes y casino.

Pros Cons ✅ Usa la casa de apuestas en navegador web ❌ No tiene una app en Android o iOS ✅ Disponible para Android e iOS ✅ 33 deportes disponibles ✅ Bono de bienvenida y ofertas recurrentes

Mientras que el operador decide lanzar una Stake app móvil para instalarla en tu celular, podrás acceder a toda la oferta de apuestas desde el navegador web de tu dispositivo.

Tendrás acceso a toda la oferta de apuestas deportivas y de casino en vivo ingresando a la casa de apuestas por ese medio, así como disfrutar de todas las promociones disponibles en la plataforma. Disfruta del bono haciendo clic aquí.

Además, consigue apostar en diferentes tipos de mercados, encuentra cuotas competitivas, y también completa tus apuestas deportivas en mercados en vivo de tus deportes favoritos.

Deposita en tu cuenta de Stake app. Stake.com

Juega en deportes tradicionales y populares a nivel mundial como el fútbol, tenis o baloncesto, así como en otro tipo de deportes menos comunes.

Por otro lado, encuentra cientos de juegos para tus apuestas de casino en juegos como tragamonedas, slots y en juegos de casino en vivo como BlackJack, Póker entre otros.

Para recargar el saldo en tu Stake app, podras realizar depósitos y retiros hasta usando las cripto monedas, así como los pesos chilenos.

Preguntas frecuentes Stake app