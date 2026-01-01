“Enérgico”: Destacan a Ben Brereton Díaz en triunfo clave en el boxing day

Ben Brereton Díaz comenzó de la mejor manera el 2026. El seleccionado nacional participó en el boxing day de la Championship en busca del ascenso a la Premier League.

El delantero sumó minutos en el triunfo del Derby Country ante Middlesbrough por 1-0 y ahora escala hasta el 11ª puesto con 35 unidades. El único tanto de la jornada fue marcado por Bobby Clark. El formado en Liverpool conectó de cabeza y puso el gol del triunfo.

Brereton empezó como suplente y su ingreso estuvo marcado en el minuto 60. Su entrada fue determinante para el triunfo de su equipo. Así lo destacó Telegraph que le puso nota siete al chileno. “Una mala decisión arbitral le impidió una carrera hacia el arco y le bloquearon una volea potente”, resaltaron sobre las ocasiones que tuvo de marcar.

En general fue catalogado como “Enérgico” por su gran actitud. Lo que destacaron los hinchas que pese a ser renegado como suplente, volvió a demostrar que está capacitado para ser titular.

El futuro de Ben Brereton

La buena presentación de Ben Brereton fue aplaudida por los hinchas del Derby Country. Pero a su vez, la suplencia en el equipo de John Eustace despierta las dudas sobre su continuidad.

Tema que no pasa desapercibido ya que se especula que Corinthians está tras los pasos del seleccionado nacional. Pero este no sería el único club tras el goleador chileno. Además se indica que Toronto FC de la MLS también busca sus goles, por lo que podrían haber novedades en este mercado de fichajes.