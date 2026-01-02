Mientras sigue en Chile lanzando guiños sobre su deseo de volver a jugar en Colo Colo, desde el Viejo Continente alertan por el futuro de Damián Pizarro. El delantero viene de un terrible 2025 en lo deportivo tras pasar por dos equipos.

A inicio del año pasado recaló en Udinese y tras no ver minutos ni ser citado partió a préstamo al Le Havre, de Francia. En dicho club tampoco ha estado ni en las cómicas y no seguirá siendo parte del plantel.

El formado en los albos tuvo permiso para viajar a Chile por las fiestas de fin de año y debía volver a Francia. Sin embargo, es un hecho que no será parte del equipo galo y su carrera cada vez más se acerca a un retorno a Colo Colo.

Desde Italia avisan por Damián Pizarro

En Italia están atentos a la situación de Damián Pizarro, donde tienen claro que a Udinese no volverá. Por ello, la opción más concreta es otra sesión, ya que en Le Havre de Francia tampoco renovarán el vínculo.

Pizarro al ser presentado en Francia.

“Todo apunta a que ahora en enero se romperá la cesión de Pizarro en el Le Havre, con el ariete regresando al Udinese, aunque no para quedarse. La idea del club es volver a cederlo a otro equipo europeo, aunque el interés más firme llega desde Chile”, informó Tutto Udinese.

De hecho el prestigioso medio partidario de los italianos siempre dio luces de la llegada del chileno y su posterior préstamo, por lo que la opción de volver a Colo Colo es concreta, según consignan.

Ahora restará ver qué sucede también con Fernando Ortiz y si el delantero es de su gusto. Al menos en Macul no ven con malos ojos un préstamo, lo mismo que ha dejado en claro el propio Damián Pizarro en sus redes sociales, feliz en Chile.

