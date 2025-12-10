El nombre de Damián Pizarro ha dado que hablar en las últimas horas en nuestro país. El delantero apareció como opción para reforzar a Colo Colo en el 2026, lo que marcaría su retorno después de un pobre paso por Europa.

La inminente salida de Salomón Rodríguez y el nivel mostrado hasta ahora por Javier Correa tienen al Cacique buscando un 9 para el año que viene. El atacante es uno de los favoritos e incluso dio el “Sí” para que lo vayan a buscar, aunque deberán negociar con los dueños de su pase para llegar a un acuerdo.

Esto marcaría el final de una aventura que prometía pero que estuvo lejos de ser lo que se esperaba. Y es que más allá de si llega a ayudar al Eterno Campeón, muchos tenían la esperanza de que por fin el fútbol chileno encontrara al delantero que le hace falta, pero por ahora no ha rendido.

Los aterradores números de Damián Pizarro en Europa y por los que busca volver a Colo Colo

Damián Pizarro está dispuesto a volver a Colo Colo para relanzar su carrera. El delantero y una de las joyas más importantes del fútbol chileno se fue joven a Europa para hacer su camino, pero se quedó sin oportunidades y espacio para hacerlo.

Damián Pizarro puede volver a Colo Colo ante sus malos resultados en Europa. Foto: Photosport.

Primero fue el Udinese de Italia el que le abrió las puertas y compró parte de su pase. Las cosas iban bien encaminadas hasta su arribo, pero una vez en Italia nunca pudo afirmarse y terminó jugando en el Sub 20 del Bianconeri. En el primer equipo apenas jugó 3 partidos oficiales, sin goles ni asistencias y 29 minutos dentro de la cancha.

Esto hizo entender al Zebrette que primero debían mandarlo a préstamo para que tomara ritmo de fútbol europeo. No obstante, en su paso a Le Havre de Francia las cosas tampoco mejoraron, al punto de sumar solo 2 partidos oficiales sin goles ni asistencias y 26 minutos.

Considerando los dos clubes en los que ha estado en el último año y medio en Europa, Damián Pizarro no ha logrado jugar ni un partido completo. Un escenario muy complejo para un jugador joven y que aspira a ser una de las figuras del fútbol chileno.

Es ante este panorama que el atacante ha tomado la decisión de volver a Chile para vestir una vez más la camiseta del Eterno Campeón. Eso sí, más allá de su deseo, será el Udinese el que tenga la última palabra.

Damián Pizarro por ahora intenta cortar su mala racha en Europa y así no verse obligado a volver a Colo Colo. En el Cacique lo esperan con los brazos abiertos, pero sabiendo que un retorno en el que pueda rendir podría sacarlo rápidamente del Estadio Monumental.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro logró disputar un total de 58 partidos oficiales en su paso por Colo Colo. En ellos aportó con 12 goles y 8 asistencias en los 3.565 minutos que acumuló dentro de la cancha. Ganó un Campeonato Nacional y una Copa Chile.