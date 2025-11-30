Damián Pizarro sigue sin dar vuelta a su suerte en el Le Havre de Francia. Lamentablemente el formado en Colo Colo no puede consolidarse en Europa y por ahora pasa por el mismo calvario que vivió en el Udinese en la temporada anterior.

Y es que lo que está atravesando el atacante de 20 años ya es preocupante, ya que de frentón podemos hablar que está totalmente cortado en su actual club, sin siquiera tener la oportunidad de sentarse en la banca de suplentes.

Su idea de poder jugar tras no ver casi nada de acción en Italia no se está cumpliendo, algo que ya se está haciendo una constante en las últimas semanas.

El tormento de Damián Pizarro en Francia

Una muestra de ello quedó demostrado en esta jornada de domingo, día en que el Le Havre recibió al Lille en el Stade Océane por la fecha 14 de la Ligue 1. En lo que fue una derrota por 1-0 para el Club Decano, otra vez el chileno no estuvo ni para la banca.

Sacando cuentas, ya son seis los compromisos en lo que Damián Pizarro el completamente ignorado por Didier Digar, su entrenador. El ex Colo Colo desde el 18 de octubre que no es convocado y desde el 5 de ese mes que no juega (apenas 13 minutos ante el Stade Rennes). Sumando todas las competencias, Pizarro apenas dos partidos con el Le Havre, donde registra 26 minutos de acción sin goles ni asistencias.

Damián Pizarro suma apenas un puñado de minutos en el Le Havre en esta temporada 2025-26. | Foto: Getty Images.

Cabe recordar que a inicios de mes en que el atacante subió una historia a su Instagram haciéndole un guiño a Colo Colo. En la publicación estaba con vistiendo la camiseta alba con los emoticones de manos rezando y un rosario.

Damián Pizarro está a préstamo en Le Havre por esta temporada 2025-26, por lo que debe volver a Udinese a mediados del próximo año. Con los blanquinegros tiene contrato hasta el 2029, por lo que por lo menos en el corto plazo se ve difícil un retorno al Monumental.